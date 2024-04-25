İlk çilek hasadı başladı, fiyatlar yüksek!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, tarımsal faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu sezonun ilk çilek hasadı yapıldı ve ürünlerin azlığı nedeniyle fiyatlar yükseldi. Ereğli'deki çilek, tarladan pazara 150 TL/kg fiyatla ulaştı.
Azalan Üretim ve Yüksek Fiyatlar
Ereğli'de yaşayan İsmet Koç ve eşi Ayşe Koç, bu yılın ilk çilek hasadını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıllarda aşırı yağışların zarar verdiği çilek üretimi, bu yıl kuraklık nedeniyle de düşük kaldı. İsmet Koç, yerel olarak yetiştirilen Osmanlı Çileği'nin azaldığını ve yerini yeni çeşitlerden "alo çileği"ne bıraktığını belirtti. Koç çifti, 2024 çilek sezonunun Ereğli için hayırlı olmasını diledi.
Üretimde Örnek Çift: İsmet ve Ayşe Koç
Demir-çelik sektöründen emekli olan İsmet Koç, maddi ihtiyaçları olmamasına rağmen üretime devam ederek topluma örnek olmaya çalıştıklarını ifade etti. Çift, diğer vatandaşları da tarımsal üretime teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Üretim, Terapi Gibi
Ayşe Koç ise, tarımsal üretimin kendisi için bir terapi olduğunu söyledi. Uzun yıllardır tarlada çalışarak elde ettiği gelirle iki çocuğunu üniversitede okutup iş sahibi yaptı. Çocuklarının başarıları, tarımın sadece ekonomik değil, sosyal katkılarının da olduğunun bir göstergesi.
Osmanlı Çileği’nin Azalan Popülaritesi
Ereğli bölgesinde geleneksel olarak yetişen Osmanlı Çileği'nin üretimi azalırken, yerini daha hızlı büyüyen ve hasat edilen çilek çeşitleri alıyor. İsmet Koç, bu çeşidin üretimini sürdürme konusunda kararlı; fakat fide bulmakta zorluk çekiyor.
25 Nis 2024 - 10:45 Zonguldak/ Karadenizereğli- Ekonomi
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.