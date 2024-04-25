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İlk çilek hasadı başladı, fiyatlar yüksek!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, tarımsal faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu sezonun ilk çilek hasadı yapıldı ve ürünlerin azlığı nedeniyle fiyatlar yükseldi. Ereğli'deki çilek, tarladan pazara 150 TL/kg fiyatla ulaştı.

İhlas Haber Ajansı
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İlk çilek hasadı başladı, fiyatlar yüksek!
İlk çilek hasadı başladı, fiyatlar yüksek!
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Azalan Üretim ve Yüksek Fiyatlar

Ereğli'de yaşayan İsmet Koç ve eşi Ayşe Koç, bu yılın ilk çilek hasadını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıllarda aşırı yağışların zarar verdiği çilek üretimi, bu yıl kuraklık nedeniyle de düşük kaldı. İsmet Koç, yerel olarak yetiştirilen Osmanlı Çileği'nin azaldığını ve yerini yeni çeşitlerden "alo çileği"ne bıraktığını belirtti. Koç çifti, 2024 çilek sezonunun Ereğli için hayırlı olmasını diledi.

İlk çilek hasadı başladı, fiyatlar yüksek!

Üretimde Örnek Çift: İsmet ve Ayşe Koç

Demir-çelik sektöründen emekli olan İsmet Koç, maddi ihtiyaçları olmamasına rağmen üretime devam ederek topluma örnek olmaya çalıştıklarını ifade etti. Çift, diğer vatandaşları da tarımsal üretime teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.İlk çilek hasadı başladı, fiyatlar yüksek!

Üretim, Terapi Gibi

Ayşe Koç ise, tarımsal üretimin kendisi için bir terapi olduğunu söyledi. Uzun yıllardır tarlada çalışarak elde ettiği gelirle iki çocuğunu üniversitede okutup iş sahibi yaptı. Çocuklarının başarıları, tarımın sadece ekonomik değil, sosyal katkılarının da olduğunun bir göstergesi.İlk çilek hasadı başladı, fiyatlar yüksek!

Osmanlı Çileği’nin Azalan Popülaritesi

Ereğli bölgesinde geleneksel olarak yetişen Osmanlı Çileği'nin üretimi azalırken, yerini daha hızlı büyüyen ve hasat edilen çilek çeşitleri alıyor. İsmet Koç, bu çeşidin üretimini sürdürme konusunda kararlı; fakat fide bulmakta zorluk çekiyor.İlk çilek hasadı başladı, fiyatlar yüksek!

# emekli

25 Nis 2024 - 10:45 Zonguldak/ Karadenizereğli- Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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