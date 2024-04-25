İlk çilek hasadı başladı, fiyatlar yüksek!

Azalan Üretim ve Yüksek Fiyatlar

Ereğli'de yaşayan İsmet Koç ve eşi Ayşe Koç, bu yılın ilk çilek hasadını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıllarda aşırı yağışların zarar verdiği çilek üretimi, bu yıl kuraklık nedeniyle de düşük kaldı. İsmet Koç, yerel olarak yetiştirilen Osmanlı Çileği'nin azaldığını ve yerini yeni çeşitlerden "alo çileği"ne bıraktığını belirtti. Koç çifti, 2024 çilek sezonunun Ereğli için hayırlı olmasını diledi.

Üretimde Örnek Çift: İsmet ve Ayşe Koç

Demir-çelik sektöründen emekli olan İsmet Koç, maddi ihtiyaçları olmamasına rağmen üretime devam ederek topluma örnek olmaya çalıştıklarını ifade etti. Çift, diğer vatandaşları da tarımsal üretime teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Üretim, Terapi Gibi

Ayşe Koç ise, tarımsal üretimin kendisi için bir terapi olduğunu söyledi. Uzun yıllardır tarlada çalışarak elde ettiği gelirle iki çocuğunu üniversitede okutup iş sahibi yaptı. Çocuklarının başarıları, tarımın sadece ekonomik değil, sosyal katkılarının da olduğunun bir göstergesi.

Osmanlı Çileği’nin Azalan Popülaritesi

Ereğli bölgesinde geleneksel olarak yetişen Osmanlı Çileği'nin üretimi azalırken, yerini daha hızlı büyüyen ve hasat edilen çilek çeşitleri alıyor. İsmet Koç, bu çeşidin üretimini sürdürme konusunda kararlı; fakat fide bulmakta zorluk çekiyor.