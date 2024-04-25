-

Ters yönde sürüş yapan sürücüye rekor ceza kesildi!

Karabük'te ters yönde sürüş yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 9574 TL ceza kesildi. Emniyet güçleri, trafik güvenliğini artırmak için denetimleri sıkılaştırıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Karabük'te, trafiği tehlikeye atan bir olay yaşandı. Ankara-Karabük karayolunda, Kemal Oyman mevkiinde, ters yönde ilerleyen bir otomobil diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Eskipazar istikametine doğru tehlikeli bir şekilde ilerleyen sürücü, kavşakta şerit değiştirerek yoluna devam etti. Bu tehlikeli hareket, trafik güvenliğini ciddi şekilde riske attı.

Emniyet Müdürlüğü Harekete Geçti

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın plakası belirlendi. İlgili otomobil sürücüsüne, "Aksine bir işaret olmaksızın tek yönlü karayollarında ters yönde sürülmesi" ve "Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması" gibi ihlaller nedeniyle toplamda 9 bin 574 TL trafik cezası uygulandı.

Ters yönde sürüş yapan sürücüye rekor ceza kesildi!

Trafikte Güvenlik ve Sorumluluk

Karabük Emniyet Müdürlüğü, trafikte güvenliği sağlamak ve benzeri ihlallerin önüne geçmek amacıyla sürekli denetimlerini artırıyor. Trafik kurallarına uymayan sürücüler, sadece kendi hayatlarını değil, diğer sürücülerin ve yayaların hayatlarını da tehlikeye atıyor.
# otomobil, trafik, ankara, karabük

25 Nis 2024 - 10:56 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerinde Gençlik Bakımı Kapsamında Dikenli Tel İhata Aplikasyon ve Yapım İşi Resmi İlandır mask
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerinde Gençlik Bakımı Kapsamında Dikenli Tel İhata Aplikasyon ve Yapım İşi
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Pazarköy 460, 463, 464 ve 471 kod no’lu yollarda üst yapı yapım işi Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Pazarköy 460, 463, 464 ve 471 kod no’lu yollarda üst yapı yapım işi Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Tıbbi sarf malzeme ve patoloji laboratuvarı sarf malzeme satın alınacaktır Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Resmi İlandır mask
Tıbbi sarf malzeme ve patoloji laboratuvarı sarf malzeme satın alınacaktır Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
MENGEN KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI Resmi İlandır mask
MENGEN KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
Ters yönde sürüş yapan sürücüye rekor ceza kesildi! mask
Ters yönde sürüş yapan sürücüye rekor ceza kesildi!
İlk çilek hasadı başladı, fiyatlar yüksek! mask
İlk çilek hasadı başladı, fiyatlar yüksek!
Kızgın koca eşine kızdı, intikam için arabasını yaktı! mask
Kızgın koca eşine kızdı, intikam için arabasını yaktı!
Bolu'da trafik denetimleri arttı! Sürücülere göz açtırılmıyor mask
Bolu'da trafik denetimleri arttı! Sürücülere göz açtırılmıyor
Özel tarihlerde nikah yoğunluğu! Bolu’da 24 Nisan rüzgarı mask
Özel tarihlerde nikah yoğunluğu! Bolu’da 24 Nisan rüzgarı
Kaçak firari yakayı ele verdi! 42 Yıl hapis cezası bulunan şüpheli kıskıvrak! mask
Kaçak firari yakayı ele verdi! 42 Yıl hapis cezası bulunan şüpheli kıskıvrak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL