Ters yönde sürüş yapan sürücüye rekor ceza kesildi!
Karabük'te ters yönde sürüş yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 9574 TL ceza kesildi. Emniyet güçleri, trafik güvenliğini artırmak için denetimleri sıkılaştırıyor.
Karabük'te, trafiği tehlikeye atan bir olay yaşandı. Ankara-Karabük karayolunda, Kemal Oyman mevkiinde, ters yönde ilerleyen bir otomobil diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Eskipazar istikametine doğru tehlikeli bir şekilde ilerleyen sürücü, kavşakta şerit değiştirerek yoluna devam etti. Bu tehlikeli hareket, trafik güvenliğini ciddi şekilde riske attı.
Emniyet Müdürlüğü Harekete Geçti
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın plakası belirlendi. İlgili otomobil sürücüsüne, "Aksine bir işaret olmaksızın tek yönlü karayollarında ters yönde sürülmesi" ve "Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması" gibi ihlaller nedeniyle toplamda 9 bin 574 TL trafik cezası uygulandı.
Trafikte Güvenlik ve Sorumluluk
Karabük Emniyet Müdürlüğü, trafikte güvenliği sağlamak ve benzeri ihlallerin önüne geçmek amacıyla sürekli denetimlerini artırıyor. Trafik kurallarına uymayan sürücüler, sadece kendi hayatlarını değil, diğer sürücülerin ve yayaların hayatlarını da tehlikeye atıyor.
25 Nis 2024 - 10:56 Karabük- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.