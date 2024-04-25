Ters yönde sürüş yapan sürücüye rekor ceza kesildi!

Karabük'te, trafiği tehlikeye atan bir olay yaşandı. Ankara-Karabük karayolunda, Kemal Oyman mevkiinde, ters yönde ilerleyen bir otomobil diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Eskipazar istikametine doğru tehlikeli bir şekilde ilerleyen sürücü, kavşakta şerit değiştirerek yoluna devam etti. Bu tehlikeli hareket, trafik güvenliğini ciddi şekilde riske attı.

Emniyet Müdürlüğü Harekete Geçti

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın plakası belirlendi. İlgili otomobil sürücüsüne, "Aksine bir işaret olmaksızın tek yönlü karayollarında ters yönde sürülmesi" ve "Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması" gibi ihlaller nedeniyle toplamda 9 bin 574 TL trafik cezası uygulandı.

Trafikte Güvenlik ve Sorumluluk

Karabük Emniyet Müdürlüğü, trafikte güvenliği sağlamak ve benzeri ihlallerin önüne geçmek amacıyla sürekli denetimlerini artırıyor. Trafik kurallarına uymayan sürücüler, sadece kendi hayatlarını değil, diğer sürücülerin ve yayaların hayatlarını da tehlikeye atıyor.