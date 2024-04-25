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Ahır, samanlık, hayvanlar hepsi korkunç yangında yandı

Kastamonu Daday'da Değirmencik köyünde çıkan yangında 2 ev, 2 ahır ve diğer yapılar yanarak küle döndü. Yangında 4 büyükbaş hayvan da telef oldu, dronla görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı
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Ahır, samanlık, hayvanlar hepsi korkunç yangında yandı
Ahır, samanlık, hayvanlar hepsi korkunç yangında yandı
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Dev Felaketten Son Anda Kurtuluş

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Değirmencik köyünde meydana gelen yangında, rüzgarın da etkisiyle alevler büyüyerek 2 evi, 2 ahırı ve daha birçok yapıyı kullanılamaz hale getirdi. Yangın, dron ile havadan kaydedilirken, bölgeye hızlı müdahale büyük bir felaketi önledi.

Ahır, samanlık, hayvanlar hepsi korkunç yangında yandı

Yangın Nedeni Bilinmiyor

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenememiş olup, Vahit Karamehmetoğlu ve oğlu Şaban Karamehmetoğlu'na ait evlerde başladığı düşünülüyor. Alevler, kısa sürede komşu yapılara sıçrayarak 2 ahırı, bir ambarı, samanlığı, bir garajı, serayı ve bir odunluğu da etkisi altına aldı.Ahır, samanlık, hayvanlar hepsi korkunç yangında yandı

Köy Sakinleri ve İtfaiye Seferber Oldu

Daday ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, Daday Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile yangına müdahale etti. Köy sakinleri de yangını söndürmek için seferber oldu, ancak yoğun duman müdahaleyi güçleştirdi. Köy muhtarı Ömer Yılmaz, "Yangın nasıl çıktı, bilemiyoruz ancak komşularımızın hızlı tepkisi ve itfaiyenin etkili müdahalesi daha büyük bir yıkımı engelledi" açıklamasında bulundu.Ahır, samanlık, hayvanlar hepsi korkunç yangında yandı

Hayvancılıkta Büyük Kayıp

Yangın sırasında ahırlarda bulunan 4 büyükbaş hayvan da hayatını kaybetti. Köy muhtarı ve yangında zarar gören diğer köylüler, hayırseverlerden ve hükümetten yardım çağrısında bulundu.Ahır, samanlık, hayvanlar hepsi korkunç yangında yandı

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin gece boyunca süren çabaları, yangının daha da büyümesini önledi ve şu anda köyde soğutma işlemleri devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın detayları araştırılmaya devam ediyor.

# çevre, kastamonu

25 Nis 2024 - 11:03 Kastamonu- Asayiş

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