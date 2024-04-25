Samimi görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu! “Gel kuzum” diyerek su samurunu besledi
Sinop kıyılarında yaşayan bir balıkçı, denizden gelen ve Türkiye'deki nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde yer alan su samurunu elle besleyerek dikkatleri üzerine çekti. Bilimsel adı 'Lutra lutra' olan bu sevimli canlı, balıkçı tarafından şefkatle karşılandı.
Balıkçı ve Su Samuru Arasında Sıcak Anlar
Yerel halk arasında "kuzum" diye hitap edilen su samuru, balıkçı tarafından teknesine davet edildi. Balıkçı, “Gel kuzum, sana balık vereceğim” diyerek su samuruna seslendi ve ona balık yedirdi. Bu özel an, su samurunun insanlarla olan nadir samimi etkileşimlerinden birini gözler önüne serdi. İkna edilmesiyle su samuru, elden verilen balıkları yiyerek çevredekilerin beğenisini kazandı.
Türkiye'nin Doğal Mirası Tehlike Altında
Su samurları, Türkiye'deki ekosistem için büyük önem taşıyan yaban hayvanlarıdır. Ancak giderek azalan sayıları, onları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu tür doğa dostu etkileşimler, su samurlarının korunmasına dair farkındalığı artırıyor ve doğal yaşamın korunmasının önemini vurguluyor.
Sosyal Medyada Büyük İlgi
Sinop'ta çekilen bu samimi görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılarak büyük beğeni topladı. Yerel balıkçının bu anlamlı hareketi, çevre koruma ve hayvan haklarına dair toplumsal bilinci artırmada önemli bir rol oynuyor.
25 Nis 2024 - 11:13 Sinop- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.