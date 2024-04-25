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Samimi görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu! “Gel kuzum” diyerek su samurunu besledi

Sinop kıyılarında yaşayan bir balıkçı, denizden gelen ve Türkiye'deki nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde yer alan su samurunu elle besleyerek dikkatleri üzerine çekti. Bilimsel adı 'Lutra lutra' olan bu sevimli canlı, balıkçı tarafından şefkatle karşılandı.

İhlas Haber Ajansı
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Balıkçı ve Su Samuru Arasında Sıcak Anlar

Yerel halk arasında "kuzum" diye hitap edilen su samuru, balıkçı tarafından teknesine davet edildi. Balıkçı, “Gel kuzum, sana balık vereceğim” diyerek su samuruna seslendi ve ona balık yedirdi. Bu özel an, su samurunun insanlarla olan nadir samimi etkileşimlerinden birini gözler önüne serdi. İkna edilmesiyle su samuru, elden verilen balıkları yiyerek çevredekilerin beğenisini kazandı.

Samimi görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu! “Gel kuzum” diyerek su samurunu besledi

Türkiye'nin Doğal Mirası Tehlike Altında

Su samurları, Türkiye'deki ekosistem için büyük önem taşıyan yaban hayvanlarıdır. Ancak giderek azalan sayıları, onları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu tür doğa dostu etkileşimler, su samurlarının korunmasına dair farkındalığı artırıyor ve doğal yaşamın korunmasının önemini vurguluyor.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Sinop'ta çekilen bu samimi görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılarak büyük beğeni topladı. Yerel balıkçının bu anlamlı hareketi, çevre koruma ve hayvan haklarına dair toplumsal bilinci artırmada önemli bir rol oynuyor.
# türkiye, çevre, doğa, Medya

25 Nis 2024 - 11:13 Sinop- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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