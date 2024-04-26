Boşanma aşamasındaki adam doğalgaz borusuna kendisini asarak canına kıydı!
Bolu'da, boşanma sürecinde olan iki çocuk babası Mehmet Ö., evinde doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Boşanma Aşamasındaki Baba Evinde Hayatını Kaybetti
Bolu'nun İzzet Baysal Mahallesi'nde yaşanan acı bir olay, yerel toplumu derinden sarsmıştır. Özcan Sokak üzerindeki bir apartmanda, boşanma sürecinde olan ve iki çocuk babası olan Mehmet Ö., evinde cansız bir şekilde bulundu.
Acı Keşif: Akrabalar Eve Vardığında Şok Yaşadı
Mehmet Ö.'den haber alamayan yakınları, endişelenerek evine gittiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Mehmet Ö.'nün doğalgaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaşan akrabaları, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
Olay Yerine Acil Müdahale: Polis ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi
İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, gerekli incelemeleri yaparak Mehmet Ö.'nün ölümünü tespit etti. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemelerin ardından, Mehmet Ö.'nün cenazesi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
İncelemeler Devam Ediyor
Mehmet Ö.'nün ölümüyle ilgili olarak geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın detaylarını aydınlatmak ve gerçekleşen bu ölümün nedenlerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
26 Nis 2024 - 00:59 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.