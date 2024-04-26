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Boşanma aşamasındaki adam doğalgaz borusuna kendisini asarak canına kıydı!

Bolu'da, boşanma sürecinde olan iki çocuk babası Mehmet Ö., evinde doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Boşanma aşamasındaki adam doğalgaz borusuna kendisini asarak canına kıydı!
Boşanma aşamasındaki adam doğalgaz borusuna kendisini asarak canına kıydı!
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Boşanma Aşamasındaki Baba Evinde Hayatını Kaybetti

Bolu'nun İzzet Baysal Mahallesi'nde yaşanan acı bir olay, yerel toplumu derinden sarsmıştır. Özcan Sokak üzerindeki bir apartmanda, boşanma sürecinde olan ve iki çocuk babası olan Mehmet Ö., evinde cansız bir şekilde bulundu.Boşanma aşamasındaki adam doğalgaz borusuna kendisini asarak canına kıydı!

Acı Keşif: Akrabalar Eve Vardığında Şok Yaşadı

Mehmet Ö.'den haber alamayan yakınları, endişelenerek evine gittiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Mehmet Ö.'nün doğalgaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaşan akrabaları, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Olay Yerine Acil Müdahale: Polis ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, gerekli incelemeleri yaparak Mehmet Ö.'nün ölümünü tespit etti. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemelerin ardından, Mehmet Ö.'nün cenazesi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Boşanma aşamasındaki adam doğalgaz borusuna kendisini asarak canına kıydı!

İncelemeler Devam Ediyor

Mehmet Ö.'nün ölümüyle ilgili olarak geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın detaylarını aydınlatmak ve gerçekleşen bu ölümün nedenlerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

# polis, eğitim

26 Nis 2024 - 00:59 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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