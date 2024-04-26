Bolu’da kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağına ağaç devrildi
Bolu'da şiddetli rüzgar nedeniyle otobüs durağına devrilen ağaç, büyük hasara yol açtı. Olayın ardından Bolu Belediyesi, bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alarak hızla müdahale etti.
Bolu'da etkili olan şiddetli rüzgarlar, otobüs duraklarında ciddi hasarlara yol açtı. Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan bir otobüs durağı, devrilen ağaçların ağırlığına dayanamayarak büyük zarar gördü.
Rüzgarın Gücü Bolu'da Hayatı Olumsuz Etkiledi
Bolu genelinde gün boyunca aralıklarla devam eden kuvvetli rüzgarlar, şehirde yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Ağaçların devrilmesi ve evlerin çatılarında meydana gelen hasarlar, vatandaşların günlük hayatını zorlaştırdı. Özellikle İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağına devrilen büyük bir ağaç, cam ve demir yapılı durağı paramparça etti. Olay yerine yakın konumda bulunan Mimar İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin öğrencileri ve öğretmenleri, yaşananları endişeyle izledi.
Bolu Belediyesi Hızla Müdahale Etti
Durumun bildirilmesi üzerine hızla olay yerine ulaşan Bolu Belediyesi ekipleri, bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Ekipler, durağın enkazını temizlerken, benzer olayların önüne geçmek için çevredeki diğer ağaçlarda da incelemelerde bulundu.
26 Nis 2024 - 09:23 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.