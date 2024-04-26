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Bolu’da kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağına ağaç devrildi

Bolu'da şiddetli rüzgar nedeniyle otobüs durağına devrilen ağaç, büyük hasara yol açtı. Olayın ardından Bolu Belediyesi, bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alarak hızla müdahale etti.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu’da kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağına ağaç devrildi
Bolu’da kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağına ağaç devrildi
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Bolu'da etkili olan şiddetli rüzgarlar, otobüs duraklarında ciddi hasarlara yol açtı. Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan bir otobüs durağı, devrilen ağaçların ağırlığına dayanamayarak büyük zarar gördü.Bolu’da kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağına ağaç devrildi

Rüzgarın Gücü Bolu'da Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bolu genelinde gün boyunca aralıklarla devam eden kuvvetli rüzgarlar, şehirde yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Ağaçların devrilmesi ve evlerin çatılarında meydana gelen hasarlar, vatandaşların günlük hayatını zorlaştırdı. Özellikle İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağına devrilen büyük bir ağaç, cam ve demir yapılı durağı paramparça etti. Olay yerine yakın konumda bulunan Mimar İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin öğrencileri ve öğretmenleri, yaşananları endişeyle izledi.

Bolu’da kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağına ağaç devrildi

Bolu Belediyesi Hızla Müdahale Etti

Durumun bildirilmesi üzerine hızla olay yerine ulaşan Bolu Belediyesi ekipleri, bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Ekipler, durağın enkazını temizlerken, benzer olayların önüne geçmek için çevredeki diğer ağaçlarda da incelemelerde bulundu.Bolu’da kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağına ağaç devrildi
# bolu belediyesi

26 Nis 2024 - 09:23 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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