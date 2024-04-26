Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda rüzgar alarmı! Ağaçlar tehlike altında kaldı
Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda şiddetli rüzgarlar etkili oldu. Yüksek kesimlerde 40-70 km/s hızla esen rüzgar, ağaçların yıkılma tehlikesi yarattı. Önlemler ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.
Bolu'da bulunan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda dün gece itibarıyla başlayan şiddetli rüzgarlar, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Şehrin yüksek kesimlerinde ölçülen rüzgar hızı, saatte 40 ile 70 kilometre arasında değişiyor, bu da bölgedeki ağaçları yıkılma noktasına getirdi.
Rüzgarın Gücü Gölcük'ü Sarstı
Gölcük Tabiat Parkı, Bolu'nun en ünlü doğal güzelliklerinden biri olarak biliniyor. Ancak son dönemlerde yaşanan şiddetli rüzgarlar, parkın bu ününü tehlikeye atıyor. Özellikle yürüyüş yolları çevresinde bulunan ağaçlarda ciddi hasarlar oluştu. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, olası ağaç yıkılmalarına karşı bölgede sürekli bir teyakkuz halinde.
Önlemler ve Güvenlik Çalışmaları
Rüzgarın yarattığı tehdit nedeniyle Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çeşitli önlemler alınıyor. Hasar gören ağaçların güvenli bir şekilde kaldırılması ve yürüyüş yollarının güvenliğinin sağlanması için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, bölge sakinleri ve ziyaretçiler için gerekli güvenlik uyarıları yapılarak, dikkatli olmaları konusunda bilgilendirme yapılıyor.
26 Nis 2024 - 09:41 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.