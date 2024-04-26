Böylesi bir doğa olayı görülmedi! İnsanların başına yağan şey ürpertti

Toz Taşınımı Uyarısı Yapıldı

Düzce'de dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış, toz taşınımı nedeniyle şehri adeta bir çamur tabakasıyla kapladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu toz taşınımı uyarısının ardından, şiddetli rüzgarların da etkisiyle kentte çamur yağışları meydana geldi.

Araçlar Çamurla Kaplandı

Şehirde park halinde bulunan otomobiller, yağmur sularının tozla karışması sonucu çamurla kaplandı. Vatandaşlar, sabah saatlerinde araçlarını bu durumda bulduklarında büyük şaşkınlık yaşadı. Düzce'de gece boyunca devam eden yağışların sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Dikkat Çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toz taşınımının gün boyu süreceğini ve bu durumun görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksaklıklara yol açabileceğini belirtti. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.