Böylesi bir doğa olayı görülmedi! İnsanların başına yağan şey ürpertti
Düzce'de toz taşınımı sonrası çamur yağışı yaşandı. Park halindeki araçlar çamurla kaplandı. Meteoroloji, görüş mesafesi düşüşü ve ulaşımda aksaklıklar için uyardı.
Toz Taşınımı Uyarısı Yapıldı
Düzce'de dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış, toz taşınımı nedeniyle şehri adeta bir çamur tabakasıyla kapladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu toz taşınımı uyarısının ardından, şiddetli rüzgarların da etkisiyle kentte çamur yağışları meydana geldi.
Araçlar Çamurla Kaplandı
Şehirde park halinde bulunan otomobiller, yağmur sularının tozla karışması sonucu çamurla kaplandı. Vatandaşlar, sabah saatlerinde araçlarını bu durumda bulduklarında büyük şaşkınlık yaşadı. Düzce'de gece boyunca devam eden yağışların sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den Dikkat Çağrısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toz taşınımının gün boyu süreceğini ve bu durumun görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksaklıklara yol açabileceğini belirtti. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
26 Nis 2024 - 09:50 Düzce- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.