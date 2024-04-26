- G:

Böylesi bir doğa olayı görülmedi! İnsanların başına yağan şey ürpertti

Düzce'de toz taşınımı sonrası çamur yağışı yaşandı. Park halindeki araçlar çamurla kaplandı. Meteoroloji, görüş mesafesi düşüşü ve ulaşımda aksaklıklar için uyardı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Böylesi bir doğa olayı görülmedi! İnsanların başına yağan şey ürpertti
Böylesi bir doğa olayı görülmedi! İnsanların başına yağan şey ürpertti
+2
Büyütmek için resme tıklayın

Toz Taşınımı Uyarısı Yapıldı

Düzce'de dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış, toz taşınımı nedeniyle şehri adeta bir çamur tabakasıyla kapladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu toz taşınımı uyarısının ardından, şiddetli rüzgarların da etkisiyle kentte çamur yağışları meydana geldi.

Böylesi bir doğa olayı görülmedi! İnsanların başına yağan şey ürpertti

Araçlar Çamurla Kaplandı

Şehirde park halinde bulunan otomobiller, yağmur sularının tozla karışması sonucu çamurla kaplandı. Vatandaşlar, sabah saatlerinde araçlarını bu durumda bulduklarında büyük şaşkınlık yaşadı. Düzce'de gece boyunca devam eden yağışların sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.Böylesi bir doğa olayı görülmedi! İnsanların başına yağan şey ürpertti

Meteoroloji'den Dikkat Çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toz taşınımının gün boyu süreceğini ve bu durumun görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksaklıklara yol açabileceğini belirtti. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Böylesi bir doğa olayı görülmedi! İnsanların başına yağan şey ürpertti
# meteoroloji, düzce

26 Nis 2024 - 09:50 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Şefliği 103 ve Kky1, Hanyeri Şefliği 312 Ve 313 Kod Nolu Yollarda Üst Yapı Yapım İşi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Şefliği 103 ve Kky1, Hanyeri Şefliği 312 Ve 313 Kod Nolu Yollarda Üst Yapı Yapım İşi
Gerede Belediyesi Parke ve Bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Gerede Belediyesi Parke ve Bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerinde Gençlik Bakımı Kapsamında Dikenli Tel İhata Aplikasyon ve Yapım İşi Resmi İlandır mask
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerinde Gençlik Bakımı Kapsamında Dikenli Tel İhata Aplikasyon ve Yapım İşi
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Pazarköy 460, 463, 464 ve 471 kod no’lu yollarda üst yapı yapım işi Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Pazarköy 460, 463, 464 ve 471 kod no’lu yollarda üst yapı yapım işi Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Böylesi bir doğa olayı görülmedi! İnsanların başına yağan şey ürpertti mask
Böylesi bir doğa olayı görülmedi! İnsanların başına yağan şey ürpertti
Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda rüzgar alarmı! Ağaçlar tehlike altında kaldı mask
Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda rüzgar alarmı! Ağaçlar tehlike altında kaldı
Bolu’da kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağına ağaç devrildi mask
Bolu’da kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağına ağaç devrildi
Boşanma aşamasındaki adam doğalgaz borusuna kendisini asarak canına kıydı! mask
Boşanma aşamasındaki adam doğalgaz borusuna kendisini asarak canına kıydı!
Samimi görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu! “Gel kuzum” diyerek su samurunu besledi mask
Samimi görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu! “Gel kuzum” diyerek su samurunu besledi
Ahır, samanlık, hayvanlar hepsi korkunç yangında yandı mask
Ahır, samanlık, hayvanlar hepsi korkunç yangında yandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL