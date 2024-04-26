Vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu! Bekledikleri şeyse yok artık dedirtti

Yoğun İlgi Görüyor: Ataks Cinsi Yumurta Tavuklarına Büyük Talep

Düzce Ziraat Odası'nın çiftçilere yönelik düzenlediği tavuk dağıtım etkinliği büyük bir ilgiyle karşılaştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Ziraat Odası önünde toplanan yüzlerce çiftçi, 5 bin adet Ataks cinsi yumurta tavuğunu alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Çiftçiler, 170 TL karşılığında tavuklarını almak için sabırla bekledi.

Üç Yıl Süren Verimlilik: Ataks Tavuklarından Yüksek Yumurta Verimi

Yerli olarak üretilen Ataks tavukları, Türkiye Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından yetiştiriliyor. Bu tavuklar, hastalıklara karşı yüksek direnç gösteriyor ve iklim şartlarına karşı dayanıklılıklarıyla biliniyor. Ataks tavukları, beyaz-kremsi renkli yumurtalar üretiyor ve yıllık 240 ile 270 arasında yumurta verme kapasitesine sahip.

Çiftçilere Destek Projesi: Düzce’ye 5 Bin Yumurta Girişi Sağlanacak

Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, geleneksel hale gelen civciv dağıtımını bu yıl tavuklara çevirdiklerini belirterek, çiftçilere sürekli destek olmayı amaçladıklarını ifade etti. Öztürk, bu yılki projenin 5 bin tavuk dağıtımını içerdiğini ve bu sayede Düzce'ye her gün 5 bin yumurta girişi sağlanacağını aktardı.

Çiftçiler Ne Diyor? Tavuk Almak için Bekleyenlerin Görüşleri

Tavuk almak için bekleyen Sinan Korkmaz, market yumurtaları yerine kendi ürünlerini yetiştirme tercihlerinden bahsetti. Korkmaz, 10-12 tavuk almayı planladığını ve doğal beslenme imkanını yeğenleri ile birlikte değerlendireceğini dile getirdi.