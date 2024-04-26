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Görenler hayrete düşüyor… Bir tarafı tavuk, bir tarafı horoz!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikası sahibinin yetiştirdiği yarı tavuk yarı horoz özelliklerine sahip Sam, bilim dünyasını heyecanlandıran bir fenomen olarak karşımızda. Bu benzersiz canlı, Türkiye'de ilk defa görülen bir jinandromorf örneği.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Görenler hayrete düşüyor… Bir tarafı tavuk, bir tarafı horoz!
Görenler hayrete düşüyor… Bir tarafı tavuk, bir tarafı horoz!
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Türkiye'nin Bursa iline bağlı İnegöl ilçesi, son derece nadir bir genetik fenomenin keşfedildiği yer oldu. Mobilya fabrikası işletmecisi İsmail Şentürk'ün tavuklarından biri, biyolojik bir sırrı barındıran Sam adında bir yavru dünyaya getirdi. Bu canlı, hem erkek hem de dişi özellikleri aynı bedende taşıyor ve adeta doğanın mucizelerini gözler önüne seriyor.

Görenler hayrete düşüyor… Bir tarafı tavuk, bir tarafı horoz!

İlk günler

İsmail Şentürk, Sam'i ilk gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kuluçkadan çıkan Sam, sağ tarafında tavuk özellikleri, sol tarafında ise horoz özellikleri gösteriyordu. Bu ilginç görünüm, Sam'in jinandromorfik bir canlı olduğunu işaret ediyor; yani tek bir bireyde hem dişi hem de erkek özellikleri bulunuyor.

Görenler hayrete düşüyor… Bir tarafı tavuk, bir tarafı horoz!

Bilim dünyasının yeni ilgisi: sam

Sam'in durumu, genetik çeşitlilik üzerine çalışan bilim insanları için büyük bir ilgi odağı haline geldi. Jinandromorfizm, çok nadir görülen bir fenomen olup, İngiliz bilim insanları tarafından da dikkatle izleniyor. Sam'in genetik yapısının incelenmesi, cinsiyet biyolojisi üzerine yeni bilgiler sunabilir.Görenler hayrete düşüyor… Bir tarafı tavuk, bir tarafı horoz!

Sam'in günlük hayatı ve sosyal etkileşimleri

Sam, diğer kümes hayvanlarıyla olan etkileşimleri bakımından oldukça dikkat çekici bir profil sergiliyor. Ne tavuklarla ne de horozlarla eşleşme eğilimi göstermeyen Sam, her iki gruptan da farklı davranışlar sergileyerek, cinsiyetler arası etkileşim konusunda bilgiler veriyor.

Görenler hayrete düşüyor… Bir tarafı tavuk, bir tarafı horoz!

Sam'in fiziksel ve davranışsal özellikleri

Sam, fiziksel olarak ikiye bölünmüş gibidir: Bir tarafı ince ve kısa ibikli, diğer tarafı ise uzun ibikli ve etli. Bu benzersiz yapı, onun yalnızca dış görünüş olarak değil, aynı zamanda davranışsal özellikleriyle de özel bir canlı olduğunu ortaya koyuyor. Her iki cinsiyetin özelliklerini taşıyan Sam, bu yönüyle de bilimsel çalışmalara büyük katkı sağlayabilir.

Görenler hayrete düşüyor… Bir tarafı tavuk, bir tarafı horoz!

İsmail Şentürk, Sam'in özel durumunu bilim insanları ile paylaşmaya hazır. Genetik çeşitliliği ve doğanın karmaşıklığını daha iyi anlamak adına Sam, bilim dünyasına eşsiz bir araştırma imkanı sunuyor. İnegöl'den çıkan bu sıradışı örnek, genetik biliminin sınırlarını zorlayacak nitelikte.

# türkiye

26 Nis 2024 - 18:00 - Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili
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