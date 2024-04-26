Bolu'da bilardo tutkunları bu habere çok sevinecek!
Bolu'da açılan yeni Bolu Merkez Bilardo Salonu, ulusal ve uluslararası bilardo sporcularını yetiştirecek. Açılışa Vali Erkan Kılıç ve önemli isimler katıldı.
Bolu'da spor severler için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği projeler arasında yer alan yeni bilardo salonu, Karaçayır Spor Kompleksinde hizmete girdi. Yeni tesis, Bolu Merkez Bilardo Salonu adıyla bilardo tutkunlarının yeni buluşma noktası olacak.
Bolu Valiliği ve Bilardo Federasyonu iş birliğiyle açılış
Açılış töreni, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Federasyon Asbaşkanı Halim Doruk, Bolu Bilardo İl Temsilcisi Ömer Uçar ve diğer il protokolü üyelerinin yanı sıra çok sayıda sporseverin katılımıyla gerçekleşti. Açılışta Vali Kılıç ve İl Müdürü Emrullah Güler, salonun Bolu'ya ve Türk sporuna hayırlı olması dileklerinde bulundular.
Bolu'da bilardo sporcuları yetiştirilecek
Bolu Merkez Bilardo Salonu, sadece bir oyun yeri olmanın ötesinde, ulusal ve uluslararası yarışmalarda mücadele edecek sporcuların yetiştirilmesine olanak sağlayacak bir eğitim merkezi olarak da hizmet verecek. Bu salon sayesinde Bolu, bilardo sporunda bir yetenek merkezi haline gelebilir.
Tören sonrası makam ziyaretleri gerçekleştirildi
Açılış töreninin ardından Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Asbaşkan Halim Doruk ve Bolu Bilardo İl Temsilcisi Ömer Uçar, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Bu ziyaret, federasyon ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.
Bolu'da spor ve toplum bir arada
Bolu Merkez Bilardo Salonu, Bolu halkının sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek ve gençlerin sporla iç içe olmasını teşvik edecek bir ortam sunuyor. Salon, aynı zamanda çeşitli sosyal etkinliklere ev sahipliği yaparak toplumun tüm kesimlerini bilardo sporu etrafında birleştirmeyi amaçlıyor.
Bolu’nun spor turizmine katkı
Bolu'nun yeni spor mekanı, Bolu Merkez Bilardo Salonu, her yaştan sporsever için ideal bir buluşma noktası olarak öne çıkarken, şehrin spor turizmine de katkı sağlaması bekleniyor. Yeni açılan salon, Bolu'ya ve Türk bilardo sporuna uzun yıllar hizmet edecek bir merkez olma yolunda ilerliyor.
26 Nis 2024 - 10:44 Bolu- Spor
Mahreç Mustafa Aykan
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.