Bolu'da bilardo tutkunları bu habere çok sevinecek!

Bolu'da spor severler için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği projeler arasında yer alan yeni bilardo salonu, Karaçayır Spor Kompleksinde hizmete girdi. Yeni tesis, Bolu Merkez Bilardo Salonu adıyla bilardo tutkunlarının yeni buluşma noktası olacak.

Bolu Valiliği ve Bilardo Federasyonu iş birliğiyle açılış

Açılış töreni, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Federasyon Asbaşkanı Halim Doruk, Bolu Bilardo İl Temsilcisi Ömer Uçar ve diğer il protokolü üyelerinin yanı sıra çok sayıda sporseverin katılımıyla gerçekleşti. Açılışta Vali Kılıç ve İl Müdürü Emrullah Güler, salonun Bolu'ya ve Türk sporuna hayırlı olması dileklerinde bulundular.

Bolu'da bilardo sporcuları yetiştirilecek

Bolu Merkez Bilardo Salonu, sadece bir oyun yeri olmanın ötesinde, ulusal ve uluslararası yarışmalarda mücadele edecek sporcuların yetiştirilmesine olanak sağlayacak bir eğitim merkezi olarak da hizmet verecek. Bu salon sayesinde Bolu, bilardo sporunda bir yetenek merkezi haline gelebilir.

Tören sonrası makam ziyaretleri gerçekleştirildi

Açılış töreninin ardından Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Asbaşkan Halim Doruk ve Bolu Bilardo İl Temsilcisi Ömer Uçar, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Bu ziyaret, federasyon ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bolu'da spor ve toplum bir arada

Bolu Merkez Bilardo Salonu, Bolu halkının sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek ve gençlerin sporla iç içe olmasını teşvik edecek bir ortam sunuyor. Salon, aynı zamanda çeşitli sosyal etkinliklere ev sahipliği yaparak toplumun tüm kesimlerini bilardo sporu etrafında birleştirmeyi amaçlıyor.

Bolu’nun spor turizmine katkı

Bolu'nun yeni spor mekanı, Bolu Merkez Bilardo Salonu, her yaştan sporsever için ideal bir buluşma noktası olarak öne çıkarken, şehrin spor turizmine de katkı sağlaması bekleniyor. Yeni açılan salon, Bolu'ya ve Türk bilardo sporuna uzun yıllar hizmet edecek bir merkez olma yolunda ilerliyor.