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Bolu 14 FK takımının genç sporcuları felaketi önledi: İşte o görüntüler!

Bolu 14 FK U-18 takımı, Karabük’e giden yolculukları sırasında fırtına sebebiyle yola saçılan TIR malzemelerini toplayarak trafik kazasını önledi. Genç futbolcular, örnek bir dayanışma sergileyerek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

Osman Aykan
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Bolu 14 FK takımının genç sporcuları felaketi önledi: İşte o görüntüler!
Bolu 14 FK takımının genç sporcuları felaketi önledi: İşte o görüntüler!
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24 Nisan Çarşamba günü, Bolu'dan Karabük'e doğru yola çıkan Bolu 14 FK U-18 futbol takımı, fırtına sırasında bir TIR kazasına müdahale ederek olası bir felaketi önledi. Türkiye U18 Şampiyonası'na katılmak üzere yola çıkan genç futbolcular, yolda karşılaştıkları bu zor durumda büyük bir dayanışma örneği gösterdiler.

Bolu 14 FK takımının genç sporcuları felaketi önledi: İşte o görüntüler!

Spor ve dayanışma iç içe

Karabük'te gerçekleştirilecek olan U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarına katılmak üzere yola çıkan Bolu 14 FK U-18 takımı, yolculukları sırasında beklenmedik bir durumla karşılaştı. Fırtına nedeniyle bir TIR'ın dorsesinde yüklü olan köpük yalıtım malzemeleri yola saçıldı. Bu durum, trafikte büyük bir aksama ve potansiyel tehlikeler yarattı.

Bolu 14 FK takımının genç sporcuları felaketi önledi: İşte o görüntüler!

Genç kahramanlar harekete geçiyor

Fırtına esnasında yola saçılan köpük yalıtım malzemelerini fark eden Bolu 14 FK U-18 takımının genç sporcuları, durumu gözlemleyerek hemen harekete geçti. Takım kaptanı Efe Arabacı'nın liderliğinde, genç futbolcular, TIR şoförüne yardım etmek için durdular. Takım antrenörü Metin Akman'ın talimatlarıyla malzemeleri toplamaya başlayan sporcular, yolu tekrar ulaşıma açarak herhangi bir kazanın önüne geçtiler.
Bolu 14 FK takımının genç sporcuları felaketi önledi: İşte o görüntüler!

Vatandaşlık görevi ve spor ahlakı

Olayın ardından konuşan takım kaptanı Efe Arabacı, yaşananları "TIR'ın çadırının yırtıldığını ve strafor köpüklerin her tarafa uçuştuğunu fark ettik. TIR sürücüsünün çaresizliğini gördükten sonra ve herhangi bir kazaya sebep olmaması adına, takım olarak yolun tekrar ulaşıma açılması için gerekeni yaptık" sözleriyle ifade etti. Arabacı, bu davranışlarıyla takım olarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini ve spor ahlakını en üst düzeyde tuttuklarını belirtti.

Bolu 14 FK takımının genç sporcuları felaketi önledi: İşte o görüntüler!

Toplumda sporun yeri

Bolu 14 FK U-18 takımının bu davranışı, sporcuların sadece sahada değil, toplum içinde de önemli roller üstlenebileceğini gözler önüne serdi. Genç sporcuların bu davranışı, takım ruhunun ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Karşılaştıkları zorluk karşısında gösterdikleri üstün karakter ve sorumluluk, onları sadece sahadaki başarılarıyla değil, toplumsal katkılarıyla da öne çıkaran bir örnek teşkil etti.

Bolu 14 FK takımının genç sporcuları felaketi önledi: İşte o görüntüler!

Kazanın ardından trafik normale döndü

Genç futbolcuların hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, yola saçılan malzemeler kısa sürede toplandı ve trafik normale döndü. Bu olay, Bolu 14 FK U-18 takımının oyuncularının sadece iyi birer futbolcu olmakla kalmayıp, aynı zamanda toplum içinde aktif ve duyarlı bireyler olduğunu gösterdi. Sporcuların bu davranışı, onların gelecekte de toplum için değerli bireyler olmaya devam edeceğinin bir göstergesi oldu.

# spor, nisan, türkiye, trafik, karabük

26 Nis 2024 - 11:11 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan
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