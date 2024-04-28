Hayatını meralara adayan adam! 63 Yaşındaki çobanın hikayesi

Necati Meşe ile Hayatın İçinden Bir Hikaye

Havaların ısınmasıyla beraber Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çobanlık mesleğinin zorlukları ve güzellikleri yeniden gündeme geliyor. Mudurnu’nun deneyimli çobanlarından 63 yaşındaki Necati Meşe, küçükbaş hayvanları meralarda otlatarak geçimini sağlıyor. Meşe, okuma-yazma bilmemesine rağmen, hayvanlarına olan sevgisi ve yılların verdiği tecrübe ile bu meslekte başarılı olmanın ipuçlarını paylaşıyor.

Çobanlık Mesleğinin İncelikleri ve Günlük Rutinler

Necati Meşe, her sabah erken saatlerde kalkarak, inekler için yem hazırlıyor, koyunların su ihtiyaçlarını gideriyor ve yonca döküyor. Bu sabah rutinlerinin ardından koyunlarını meralara götürerek gün boyu onlarla ilgileniyor. Meşe, "Çobanlık zor bir iş. Yıllardır bu işi yapıyorum ve hayvan sahiplerinin desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyorum," diye belirtiyor.

Yaz Aylarının Getirdiği Yayla Hazırlıkları

Haziran ayının gelmesiyle birlikte yayla hazırlıkları da başlıyor. Necati Meşe ve diğer çobanlar, küçükbaş hayvanları yaylalara çıkarmaya hazırlanıyor. Bu dönem, hem hayvanlar için hem de çobanlar için yılın en yoğun zamanlarından biri.

Ekonomik Realiteler ve Çobanların Gelir Durumu

Çobanlık, finansal olarak zorlayıcı bir meslek olabiliyor. Necati Meşe, aylık gelirinin en fazla 15 bin lira olduğunu söylüyor. Hayvan sahipleri yemek ve diğer bazı masrafları karşılasa da, çobanların maaşı genellikle sınırlı kalıyor. Meşe, "Maaşım taş çatlasa 15 bin lira, ama hayvanlarla geçirdiğim zaman paha biçilemez," şeklinde konuşuyor.