Hayatını meralara adayan adam! 63 Yaşındaki çobanın hikayesi
Bolu, Mudurnu'da çobanlık yapan Necati Meşe, yaz aylarında küçükbaş hayvanları otlatarak geçimini sağlıyor. Sabah rutinleri ve yayla hazırlıkları ile dolu bir yaşam!
Necati Meşe ile Hayatın İçinden Bir Hikaye
Havaların ısınmasıyla beraber Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çobanlık mesleğinin zorlukları ve güzellikleri yeniden gündeme geliyor. Mudurnu’nun deneyimli çobanlarından 63 yaşındaki Necati Meşe, küçükbaş hayvanları meralarda otlatarak geçimini sağlıyor. Meşe, okuma-yazma bilmemesine rağmen, hayvanlarına olan sevgisi ve yılların verdiği tecrübe ile bu meslekte başarılı olmanın ipuçlarını paylaşıyor.
Çobanlık Mesleğinin İncelikleri ve Günlük Rutinler
Necati Meşe, her sabah erken saatlerde kalkarak, inekler için yem hazırlıyor, koyunların su ihtiyaçlarını gideriyor ve yonca döküyor. Bu sabah rutinlerinin ardından koyunlarını meralara götürerek gün boyu onlarla ilgileniyor. Meşe, "Çobanlık zor bir iş. Yıllardır bu işi yapıyorum ve hayvan sahiplerinin desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyorum," diye belirtiyor.
Yaz Aylarının Getirdiği Yayla Hazırlıkları
Haziran ayının gelmesiyle birlikte yayla hazırlıkları da başlıyor. Necati Meşe ve diğer çobanlar, küçükbaş hayvanları yaylalara çıkarmaya hazırlanıyor. Bu dönem, hem hayvanlar için hem de çobanlar için yılın en yoğun zamanlarından biri.
Ekonomik Realiteler ve Çobanların Gelir Durumu
Çobanlık, finansal olarak zorlayıcı bir meslek olabiliyor. Necati Meşe, aylık gelirinin en fazla 15 bin lira olduğunu söylüyor. Hayvan sahipleri yemek ve diğer bazı masrafları karşılasa da, çobanların maaşı genellikle sınırlı kalıyor. Meşe, "Maaşım taş çatlasa 15 bin lira, ama hayvanlarla geçirdiğim zaman paha biçilemez," şeklinde konuşuyor.
28 Nis 2024 - 12:31 Bolu/ Mudurnu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.