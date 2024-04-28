Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Zorlu Hava Koşulları

Türkiye'nin önemli kara yollarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun sis ve sağanak, sürücüler için zorlu koşullar oluşturdu. Özellikle Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis, görüş mesafesini ciddi şekilde azalttı.

Görüş Mesafesi Düştü, Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

Bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Bu durum, D-100 kara yolunda ulaşımı ciddi şekilde etkilerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ve trafik ekipleri, bu zorlu hava şartları altında sürücülere yakın takip yapmamaları, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Trafik Ekiplerinden Önemli Uyarılar

Trafik ekipleri, sis ve sağanak altında güvenli bir şekilde seyahat edebilmek için sürücülerden, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını özellikle istedi. Görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle olası kazaların önüne geçmek için bu tür önlemlerin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Kent Merkezinde de Yağış Devam Ediyor

Bolu kent merkezinde de etkili olan yağışlar, günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Kent sakinleri, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Sürücülere Öneriler

Karayolları ve trafik ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre; sürücülerin, özellikle sis ve yağmur altında güvenli sürüş tekniklerine başvurmaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca, ani fren yapmaktan kaçınarak, yeterli takip mesafesini korumaları önerildi.