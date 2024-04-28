-

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak, D-100 kara yolunda ulaşımı zorlaştırdı. Görüş mesafesi yer yer 35 metreye düşerken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Büyütmek için resme tıklayın

Zorlu Hava Koşulları

Türkiye'nin önemli kara yollarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun sis ve sağanak, sürücüler için zorlu koşullar oluşturdu. Özellikle Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis, görüş mesafesini ciddi şekilde azalttı.

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Görüş Mesafesi Düştü, Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

Bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Bu durum, D-100 kara yolunda ulaşımı ciddi şekilde etkilerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ve trafik ekipleri, bu zorlu hava şartları altında sürücülere yakın takip yapmamaları, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Trafik Ekiplerinden Önemli Uyarılar

Trafik ekipleri, sis ve sağanak altında güvenli bir şekilde seyahat edebilmek için sürücülerden, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını özellikle istedi. Görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle olası kazaların önüne geçmek için bu tür önlemlerin hayati önem taşıdığı vurgulandı.Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kent Merkezinde de Yağış Devam Ediyor

Bolu kent merkezinde de etkili olan yağışlar, günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Kent sakinleri, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Sürücülere Öneriler

Karayolları ve trafik ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre; sürücülerin, özellikle sis ve yağmur altında güvenli sürüş tekniklerine başvurmaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca, ani fren yapmaktan kaçınarak, yeterli takip mesafesini korumaları önerildi.

# türkiye, trafik

28 Nis 2024 - 12:47 Bolu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Şefliği 103 ve Kky1, Hanyeri Şefliği 312 Ve 313 Kod Nolu Yollarda Üst Yapı Yapım İşi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Şefliği 103 ve Kky1, Hanyeri Şefliği 312 Ve 313 Kod Nolu Yollarda Üst Yapı Yapım İşi
Gerede Belediyesi Parke ve Bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Gerede Belediyesi Parke ve Bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerinde Gençlik Bakımı Kapsamında Dikenli Tel İhata Aplikasyon ve Yapım İşi Resmi İlandır mask
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerinde Gençlik Bakımı Kapsamında Dikenli Tel İhata Aplikasyon ve Yapım İşi
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Pazarköy 460, 463, 464 ve 471 kod no’lu yollarda üst yapı yapım işi Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Pazarköy 460, 463, 464 ve 471 kod no’lu yollarda üst yapı yapım işi Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi mask
Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Hayatını meralara adayan adam! 63 Yaşındaki çobanın hikayesi mask
Hayatını meralara adayan adam! 63 Yaşındaki çobanın hikayesi
Görenler hayrete düşüyor… Bir tarafı tavuk, bir tarafı horoz! mask
Görenler hayrete düşüyor… Bir tarafı tavuk, bir tarafı horoz!
Bolu 14 FK takımının genç sporcuları felaketi önledi: İşte o görüntüler! mask
Bolu 14 FK takımının genç sporcuları felaketi önledi: İşte o görüntüler!
Bolu'da bilardo tutkunları bu habere çok sevinecek! mask
Bolu'da bilardo tutkunları bu habere çok sevinecek!
Vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu! Bekledikleri şeyse yok artık dedirtti mask
Vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu! Bekledikleri şeyse yok artık dedirtti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL