Bolu'da müzikle şifa bulan hataylı depremzedeler: "Arkadaşım Keman" projesiyle duygusal anlar yaşattı!

Müzikle Yeniden Doğuş

Hatay'da yaşanan yıkıcı depremden etkilenen öğrenciler, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Arkadaşım Keman" projesi kapsamında Bolu'ya adım attı. Depremzede öğrenciler, proje sayesinde müzikle içsel bir iyileşme sürecine girdi. Bolu'daki dört günlük etkinlik kapsamında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde ve Gölcük Tabiat Parkı'nda sahne alan öğrenciler, müzikle duygusal anlar yaşadı.

Kardeş Sesler Korosu ve Arkadaşım Keman Öğrencileri Buluştu

Hatay ve Bolu'dan gelen öğrenciler, "Hatay Kardeş Sesler Korosu" ve "Arkadaşım Keman" projeleri çerçevesinde bir araya geldi. Birlikte sahne alan öğrenciler, müzik aracılığıyla kaynaştı. Müzik öğretmeni Sevcan Ak, projenin öğrencilere deprem travmasını unutturma ve keyifli vakit geçirme amacı taşıdığını belirtti. Koro şefi Doğan Turgut ise, depremden sonra koro faaliyetlerinin zorlandığını, ancak yeniden bir araya gelmenin çocuklara umut verdiğini ifade etti.

Doğa ve Müzikle İç İçe Bir Hafta Sonu

Gölcük Tabiat Parkı'nda düzenlenen konserde, depremzede öğrenciler doğa içinde unutulmaz bir performans sergiledi. Hafta sonunu Gölcük'e gelen izleyiciler, genç müzisyenlerin performansını büyük bir ilgiyle takip etti. Mira Güler isimli bir öğrenci, doğa içinde müzik yapmanın kendisine heyecan verdiğini ve Bolu'daki arkadaşlarıyla bu deneyimi paylaşmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Depremzede Öğrencilerden Bolu Valiliği Önünde Konser

Etkinlikler kapsamında öğrenciler, Bolu Valiliği önünde de bir konser vererek müzikal yeteneklerini sergiledi. Müzik öğretmenleri ve proje koordinatörleri, projenin öğrencilere psikolojik ve sosyal destek sağlamada önemli bir rol oynadığını vurguladı.