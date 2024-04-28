Bolu’da toz bulutları ve çamur yağmuru! Günlük hayat felç oldu
Bolu'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı ve ardından yağan yağmur, çamurla kaplanan araçlar ve kuvvetli lodos uyarısıyla hayatı olumsuz etkiledi.
Bolu, son günlerde Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımının etkisi altına girdi. Kent, bu doğal olayın ardından meydana gelen yağışlarla birlikte adeta çamur deryasına döndü. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, vatandaşları beklenen kuvvetli lodos konusunda uyardı ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
Toz Bulutları ve Yağışın Getirdiği Çamur
Geçtiğimiz günlerde Kuzey Afrika'dan esen rüzgarlarla taşınan toz bulutları, Bolu'da günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Toz taşınımı sonrası başlayan yağışlar, kent genelinde araçları çamur içinde bıraktı. Araç sahipleri, çamurla kaplanan otomobillerini temizletmek için oto yıkamacılara akın etti.
Araç Sahipleri Oto Yıkamacılara Yöneldi
Toz ve çamurun araçlar üzerinde bıraktığı olumsuz etki, Bolu'daki oto yıkama istasyonlarında yoğunluğa neden oldu. Araç sahipleri, tozdan arındırmak ve temiz bir görünüm kazandırmak için oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacılar, bu yoğunluğu karşılamak için ek önlemler aldı.
Meteoroloji'den Kuvvetli Lodos Uyarısı
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentte pazar günü beklenen kuvvetli lodos öncesinde vatandaşları uyararak, olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda tavsiyede bulundu. Özellikle açık alanlarda bulunacak vatandaşların, şiddetli rüzgarlara karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.
Önlemler ve Tavsiyeler
Vatandaşlara, toz ve lodos gibi doğal olaylara karşı nasıl önlem alınabileceği konusunda bilgiler verildi. Ayrıca, şiddetli yağış ve rüzgar durumlarında güvenli bölgelerde bulunmanın önemi hatırlatıldı. Bolu'da yaşayanlar, bu tür olaylara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmaları için çağrıda bulunuldu.
28 Nis 2024 - 13:05 Bolu- Gündem
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.