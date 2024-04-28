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Bolu’da toz bulutları ve çamur yağmuru! Günlük hayat felç oldu

Bolu'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı ve ardından yağan yağmur, çamurla kaplanan araçlar ve kuvvetli lodos uyarısıyla hayatı olumsuz etkiledi.

Anadolu Ajansı
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Bolu’da toz bulutları ve çamur yağmuru! Günlük hayat felç oldu
Bolu’da toz bulutları ve çamur yağmuru! Günlük hayat felç oldu
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Bolu, son günlerde Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımının etkisi altına girdi. Kent, bu doğal olayın ardından meydana gelen yağışlarla birlikte adeta çamur deryasına döndü. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, vatandaşları beklenen kuvvetli lodos konusunda uyardı ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Bolu’da toz bulutları ve çamur yağmuru! Günlük hayat felç oldu

Toz Bulutları ve Yağışın Getirdiği Çamur

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Afrika'dan esen rüzgarlarla taşınan toz bulutları, Bolu'da günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Toz taşınımı sonrası başlayan yağışlar, kent genelinde araçları çamur içinde bıraktı. Araç sahipleri, çamurla kaplanan otomobillerini temizletmek için oto yıkamacılara akın etti.

Araç Sahipleri Oto Yıkamacılara Yöneldi

Toz ve çamurun araçlar üzerinde bıraktığı olumsuz etki, Bolu'daki oto yıkama istasyonlarında yoğunluğa neden oldu. Araç sahipleri, tozdan arındırmak ve temiz bir görünüm kazandırmak için oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacılar, bu yoğunluğu karşılamak için ek önlemler aldı.

Bolu’da toz bulutları ve çamur yağmuru! Günlük hayat felç oldu

Meteoroloji'den Kuvvetli Lodos Uyarısı

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentte pazar günü beklenen kuvvetli lodos öncesinde vatandaşları uyararak, olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda tavsiyede bulundu. Özellikle açık alanlarda bulunacak vatandaşların, şiddetli rüzgarlara karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.

Önlemler ve Tavsiyeler

Vatandaşlara, toz ve lodos gibi doğal olaylara karşı nasıl önlem alınabileceği konusunda bilgiler verildi. Ayrıca, şiddetli yağış ve rüzgar durumlarında güvenli bölgelerde bulunmanın önemi hatırlatıldı. Bolu'da yaşayanlar, bu tür olaylara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmaları için çağrıda bulunuldu.

# meteoroloji, araç

28 Nis 2024 - 13:05 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı
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