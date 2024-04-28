Bu antikacı sizi 100 yıl geriye götürecek!

Antika Tutkusu: Karabük’te Zamana Yolculuk

Karabük’ün tarihi ilçesi Safranbolu, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almasıyla bilinirken, bölgedeki bir kafe antika severler için zaman kapısını aralıyor. Hasan Boynueğrioğlu tarafından işletilen ve antikalarla donatılmış bu mekân, ziyaretçilerini yüz yıl öncesine götürüyor.

Bir Tutkunun Ürünü: Aga Keyf Kafe

Hasan Boynueğrioğlu, yaklaşık 11 yıl önce başladığı antika toplama tutkusunu 2013 yılında açtığı Aga Keyf Kafe ile taçlandırdı. Eski vitrinler, fincan takımları, radyolar, dikiş makineleri, daktilolar, duvar saatleri, fotoğraf makineleri ve daha fazlasını içeren kafe, adeta bir tarih müzesini andırıyor. Boynueğrioğlu, butik otel yöneticiliği yaparken başladığı antika koleksiyonunu, kafesinde sergileyerek geniş bir kitleye ulaştırıyor.

Müşteriler Geçmişi Yaşıyor

Kafeyi ziyaret eden müşteriler, 100 yıl öncesinin popüler bir tarım aleti olan harman makinesi ile karşılanıyor. Bu tarihi parçanın önünde fotoğraf çekilmek, ziyaretçiler arasında oldukça popüler. Boynueğrioğlu, müşterilerin eski zamanları deneyimlemelerini ve geçmişe olan ilgilerini pekiştirmelerini sağlamak amacıyla antika parçaları sergilemeye devam ediyor.

Geçmişin İzleri Her Köşede

Kafeye gelen ziyaretçiler, kullanmadıkları antikaları Boynueğrioğlu'na teslim ederek, bu benzersiz koleksiyona katkıda bulunuyorlar. Ziyaretçiler, kendi eserlerinin sergilendiğini gördüklerinde büyük mutluluk duyuyor. Onur Altındağ gibi müşteriler, büyüklerinden dinledikleri hikâyelerdeki eşyaları burada görünce geçmişe doğru bir yolculuğa çıktıklarını ifade ediyorlar.

Hasan Boynueğrioğlu, antika ve kafeciliği bir araya getirerek, her iki alanda da üst seviyelere çıkmayı hedefliyor. Boynueğrioğlu, bu işi maddiyattan ziyade manevi tatmin için yaptığını belirtiyor.