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Hastaneye giden çift, yağmurlu havada şarampole yuvarlandı! 1 yaralı

Bolu Mudurnu'da yağmurlu havada kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine hızla müdahale edilirken, yol kısa süre trafiğe kapandı.

İhlas Haber Ajansı
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Hastaneye giden çift, yağmurlu havada şarampole yuvarlandı! 1 yaralı
Hastaneye giden çift, yağmurlu havada şarampole yuvarlandı! 1 yaralı
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Yağmurlu Havada Trafik Kazası

Bolu'nun Mudurnu ilçesi, dün yaşanan ve yağmurun neden olduğu kaygan zeminde bir trafik kazasına sahne oldu. Göynük’ten Bolu istikametine hastaneye seyir halinde olan Necdat S. yönetimindeki 14 LB 457 plakalı otomobil, Çavuşderesi köyü mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı.

Hastaneye giden çift, yağmurlu havada şarampole yuvarlandı! 1 yaralı

Kaygan Zemin Kazaya Neden Oldu

Edinilen bilgilere göre, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla birlikte şarampole yuvarlandı. Olay, Mudurnu - Akyazı karayolunda gerçekleşti. Kaza sonucunda otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Makbul S. yaralandı.Hastaneye giden çift, yağmurlu havada şarampole yuvarlandı! 1 yaralı

Hızlı Müdahale ve Yolun Kapanması

Kazayı gören diğer sürücüler ve çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Kazanın ardından şarampole devrilen araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.Hastaneye giden çift, yağmurlu havada şarampole yuvarlandı! 1 yaralı

Trafik Kazası İncelemesi Başlatıldı

Kaza nedeniyle Mudurnu - Akyazı yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı ve bölgede trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için sürücüleri yağışlı ve kaygan havalarda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Hastaneye giden çift, yağmurlu havada şarampole yuvarlandı! 1 yaralı

# kaza, araç, otomobil, trafik, mudurnu

28 Nis 2024 - 14:56 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

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