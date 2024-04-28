Hastaneye giden çift, yağmurlu havada şarampole yuvarlandı! 1 yaralı
Bolu Mudurnu'da yağmurlu havada kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine hızla müdahale edilirken, yol kısa süre trafiğe kapandı.
Yağmurlu Havada Trafik Kazası
Bolu'nun Mudurnu ilçesi, dün yaşanan ve yağmurun neden olduğu kaygan zeminde bir trafik kazasına sahne oldu. Göynük’ten Bolu istikametine hastaneye seyir halinde olan Necdat S. yönetimindeki 14 LB 457 plakalı otomobil, Çavuşderesi köyü mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı.
Kaygan Zemin Kazaya Neden Oldu
Edinilen bilgilere göre, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla birlikte şarampole yuvarlandı. Olay, Mudurnu - Akyazı karayolunda gerçekleşti. Kaza sonucunda otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Makbul S. yaralandı.
Hızlı Müdahale ve Yolun Kapanması
Kazayı gören diğer sürücüler ve çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Kazanın ardından şarampole devrilen araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Trafik Kazası İncelemesi Başlatıldı
Kaza nedeniyle Mudurnu - Akyazı yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı ve bölgede trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için sürücüleri yağışlı ve kaygan havalarda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
28 Nis 2024 - 14:56 Bolu/ Mudurnu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.