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Boluspor maçının ardından Atay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer'den açıklamalar

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Altay'ı 3-1 mağlup etti. Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, takımın mücadeleci ruhunu ve genç oyuncuların gelişimini övdü. Detaylar haberimizde.

Mustafa Aykan
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Boluspor maçının ardından Atay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer'den açıklamalar
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Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında Boluspor, kendi sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Bolu’da oynanan maç, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Altay'ın teknik direktörü Cüneyt Biçer, takımın performansı ve gelecek planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Boluspor maçının ardından Atay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer'den açıklamalar

"Küme düşmüş takım olarak sahaya çıkmak kolay değil"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, takımın motivasyonunu ve karşılaşmanın detaylarını değerlendirdi. Biçer, "Biz 3 hafta önce resmi olarak küme düşmüş bir takımız. Bu oyuncu grubunu bu kadar istekli ve arzulu sahaya getirmek gerçekten kolay olmuyor," şeklinde konuştu. Altay'ın genç ve tecrübesiz kadrosunun, ligin diğer takımlarıyla rekabet etmeye devam ettiğini vurgulayan Biçer, oyuncuların özverisi ve mücadele azmini öne çıkardı.

Boluspor maçının ardından Atay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer'den açıklamalar

Altay'ın mücadeleci ruhu ve maçın detayları

Altay teknik direktörü, takımın oyun içerisinde gösterdiği performansı takdir etti. "Her maçta rakipler kadar yüksek şiddetle mücadele ve koşu mesafeleri konusunda sürekli gelişen bir yapı içerisindeyiz," diyen Biçer, genç oyuncuların tecrübesizliklerinin zaman zaman maçın skoruna etki ettiğini kabul etti. İkinci yarının daha dikkatli oynanması gerektiğini belirten Biçer, maçın başlangıç bölümünde daha sağlam bir oyun sergileyebilme şanslarının olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki maçlar için umutlu mesajlar

Altay'ın bu sezon küme düşmesi kesinleşmiş olsa da, Biçer gelecek planları konusunda umutlu konuştu. Takımın genç oyuncularının gelişimine odaklanacaklarını ve önümüzdeki sezonda daha güçlü bir şekilde mücadele edeceklerini belirten teknik direktör, "Oyuncularımızın gençliklerinin vermiş olduğu eksiklikleri zamanla gidererek daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz," dedi.

# boluspor

29 Nis 2024 - 09:17 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan
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