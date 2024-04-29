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Bolu'da yağmur altında takla atan araçtan üç kişi yara almadan kurtuldu!

Bolu Mudurnu'da yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Aracın içindeki aile, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde yara almadan kurtuldu.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da yağmur altında takla atan araçtan üç kişi yara almadan kurtuldu!
Bolu'da yağmur altında takla atan araçtan üç kişi yara almadan kurtuldu!
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Kontrol Kaybı ve Kaza:

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağmurla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Mudurnu-Göynük kara yolunda gerçekleşen olayda, 34 LRU 01 plakalı araç, şiddetli yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini yitirdi ve şarampole devrildi.

Bolu'da yağmur altında takla atan araçtan üç kişi yara almadan kurtuldu!

Kazadan Yara Almadan Kurtuluş:

Aracın içerisinde bulunan Kenan K., eşi Songül K. ve 3 yaşındaki kızları Aysima K., yaşanan bu korkunç kazadan yara almadan kurtuldu. Araç hurdaya dönmesine rağmen, emniyet kemerlerinin bağlı olması büyük bir facianın önüne geçti. Olayı görenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Bolu'da yağmur altında takla atan araçtan üç kişi yara almadan kurtuldu!

Sağlık ve Jandarma Ekipleri Hızla Olay Yerinde:

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık personeli, özellikle küçük Aysima'nın kazadan etkilenip şoka girdiğini fark ederek, onunla yakından ilgilendi ve kaza şokunu atlatmasına yardımcı oldu.
Bolu'da yağmur altında takla atan araçtan üç kişi yara almadan kurtuldu!

Soruşturma Süreci Başladı:

Kazayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve sorumluluklarını belirlemek üzere çalışmalarına devam ediyorlar.Bolu'da yağmur altında takla atan araçtan üç kişi yara almadan kurtuldu!

# araç, trafik, mudurnu, kaza

29 Nis 2024 - 09:18 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

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