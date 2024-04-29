Bolu'da yağmur altında takla atan araçtan üç kişi yara almadan kurtuldu!
Bolu Mudurnu'da yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Aracın içindeki aile, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde yara almadan kurtuldu.
Kontrol Kaybı ve Kaza:
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağmurla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Mudurnu-Göynük kara yolunda gerçekleşen olayda, 34 LRU 01 plakalı araç, şiddetli yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini yitirdi ve şarampole devrildi.
Kazadan Yara Almadan Kurtuluş:
Aracın içerisinde bulunan Kenan K., eşi Songül K. ve 3 yaşındaki kızları Aysima K., yaşanan bu korkunç kazadan yara almadan kurtuldu. Araç hurdaya dönmesine rağmen, emniyet kemerlerinin bağlı olması büyük bir facianın önüne geçti. Olayı görenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık ve Jandarma Ekipleri Hızla Olay Yerinde:
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık personeli, özellikle küçük Aysima'nın kazadan etkilenip şoka girdiğini fark ederek, onunla yakından ilgilendi ve kaza şokunu atlatmasına yardımcı oldu.
Soruşturma Süreci Başladı:
Kazayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve sorumluluklarını belirlemek üzere çalışmalarına devam ediyorlar.
29 Nis 2024 - 09:18 Bolu/ Mudurnu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.