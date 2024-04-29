Zanaatın son demleri! “Kalaycılık mesleği yok oluyor"

Zonguldak'ın Devrek ilçesi, kültürünü ve tarihini yansıtan nadir zanaatlarla dolu bir yerdir. Bu zanaatların en dikkat çekici olanlarından biri ise kalaycılık. 68 yaşındaki usta Hüseyin Macit Çekeneci, bu nadir mesleği 48 yıldır sürdürüyor ve teknolojinin hızlı ilerleyişi arasında, kalaycılığı ayakta tutan son iki ustadan biri oldu.

Teknolojiye Direnen Zanaat: Kalaycılık

1973 yılında, henüz 17 yaşındayken babasının yanında başladığı kalaycılık mesleğini, askerlik sonrası da bırakmayarak sürdüren Çekeneci, Devrek'teki dükkanında 85 yıldır bu sanatı yaşatmaya çalışıyor. Bir zamanlar kalaycıların çekiç sesleriyle inleyen sokaklar, şimdi sessizliğe bürünmüş durumda. 1960'larda 23 kalaycı ustasının faaliyet gösterdiği bu sokakta, artık sadece iki usta kalmış.

Son Ustalar ve Mesleğin Geleceği

Çekeneci, bakır mutfak eşyalarının kullanımının azalmasıyla birlikte kalaycılık mesleğinin de zor günler geçirdiğini belirtiyor. Bakır kap-kacak, ibrik, tas, tabak ve kazan gibi mutfak eşyalarını, insan sağlığı için zararsız hale getirmek üzere yapılan kalay işlemi, artık nadiren tercih ediliyor. Usta, "Bu meslek çok güzel bir meslek, bu bakırlarda pişen yemeğin tadını hiçbir alüminyum, çelik vermez," diyerek mesleğine olan bağlılığını ve bu sanata duyduğu sevgiyi vurguluyor.

Kalaycılık Sanatının İncelikleri

Bir kalaycı ustası, kalay atılacak ürünü en az 7-8 kez elden geçirir. Bakır, önce kostik asit, sonra tuz ruhu ile sürtme işlemi yaparak parlatılır ve kalay işlemine hazır hale getirilir. Çekeneci, bu sürecin inceliklerini ve zorluklarını anlatırken, mesleğin inceliklerini ve bu sanatın korunması gerektiğinin altını çiziyor.

Çekeneci, "Bizden sonra devam ettirecek çırak yok," diyerek bu zanaatin geleceği konusundaki endişelerini dile getiriyor. Artık Türkiye'de azalan bu meslek, Çekeneci ve meslektaşının emekli olmalarıyla birlikte tarih olma riskiyle karşı karşıya.