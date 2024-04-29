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Motosikletiyle köpeğe çarptı! Can pazarı yaşandı

Kastamonu, Cide'de meydana gelen trafik kazasında, bir köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Motosikletiyle köpeğe çarptı! Can pazarı yaşandı
Motosikletiyle köpeğe çarptı! Can pazarı yaşandı
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Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı

Olayı detaylandıran yerel kaynaklara göre, Yusuf K. kontrolündeki motosiklet, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü, ciddi şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların hızla sağlık ekiplerine haber vermesiyle, yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosikletiyle köpeğe çarptı! Can pazarı yaşandı

Kaza Sonrası Köpek Hayatını Kaybetti

Kazada çarpmanın etkisiyle köpek olay yerinde hayatını kaybetti. Bu üzücü durum, hayvan hakları konusunda daha fazla farkındalık yaratılması gerektiğini gösteriyor. Yerel yetkililer, bu tür kazaların önüne geçmek için gerekli önlemlerin artırılması konusunda çağrıda bulundu.Motosikletiyle köpeğe çarptı! Can pazarı yaşandı

Yetkililerden Açıklama ve Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Cide ilçe polisi, kazanın nasıl meydana geldiği, sürücünün hızının ve dikkat seviyesinin kazada etkili olup olmadığını araştırıyor. Olayın görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kameraları, soruşturmanın kilit noktaları olacak.Motosikletiyle köpeğe çarptı! Can pazarı yaşandı
# kaza

29 Nis 2024 - 09:35 Kastamonu/ Cide- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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