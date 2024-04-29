Motosikletiyle köpeğe çarptı! Can pazarı yaşandı
Kastamonu, Cide'de meydana gelen trafik kazasında, bir köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı
Olayı detaylandıran yerel kaynaklara göre, Yusuf K. kontrolündeki motosiklet, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü, ciddi şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların hızla sağlık ekiplerine haber vermesiyle, yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza Sonrası Köpek Hayatını Kaybetti
Kazada çarpmanın etkisiyle köpek olay yerinde hayatını kaybetti. Bu üzücü durum, hayvan hakları konusunda daha fazla farkındalık yaratılması gerektiğini gösteriyor. Yerel yetkililer, bu tür kazaların önüne geçmek için gerekli önlemlerin artırılması konusunda çağrıda bulundu.
Yetkililerden Açıklama ve Soruşturma Başlatıldı
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Cide ilçe polisi, kazanın nasıl meydana geldiği, sürücünün hızının ve dikkat seviyesinin kazada etkili olup olmadığını araştırıyor. Olayın görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kameraları, soruşturmanın kilit noktaları olacak.
29 Nis 2024 - 09:35 Kastamonu/ Cide- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.