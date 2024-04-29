Şoke eden cinayet! Su faturası tartışması kanlı bitti! Muhtarın acı sonu
Kastamonu'da eski muhtarın su faturası tartışması sırasında köy muhtarını öldürdüğü kanlı olay, jandarma soruşturması ile aydınlanmaya çalışılıyor.
Köy Muhtarı Canından Oldu
Kastamonu Merkez’e bağlı Kuzyaka köyünde yaşanan korkunç olayda, su faturası toplama meselesi yüzünden çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Kuzyaka köyü Muhtarı Mehmet Başoğlu, eski muhtar Mehmet D. ile telefonda su faturası konusunda tartıştı. Tartışma, Mehmet D.'nin muhtarın evine pompalı tüfekle gelip ateş açmasıyla ölümle sonuçlandı.
Eski Muhtar Yine Kan Döktü
2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yapmış olan Mehmet D., daha önce de 'cinayet' suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Olay, Baylar Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Mehmet D., su faturası ücretini ödemeyi reddedince eski muhtarla Başoğlu arasında gerginlik başladı. Bu gerginlik, Başoğlu ve bir azasıyla, alacaklarını tahsil etmek üzere bir mahalle sakini evine gittiklerinde doruk noktasına ulaştı.
Felaket Anı ve Sonrası
Mehmet D., Başoğlu'nun bulunduğu eve yaklaşırken, muhtarın bahçede olduğu sırada birden ateş açtı. Olay yerinde hayatını kaybeden Başoğlu’nun cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı gören şahitlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları ve bulgular, olayın detaylarını aydınlatmak üzere incelendi.
Yakalama Çalışmaları Devam Ediyor
Jandarma ekipleri, cinayet zanlısı Mehmet D.'nin yakalanması için geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
29 Nis 2024 - 09:43 Kastamonu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.