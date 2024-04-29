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Şoke eden cinayet! Su faturası tartışması kanlı bitti! Muhtarın acı sonu

Kastamonu'da eski muhtarın su faturası tartışması sırasında köy muhtarını öldürdüğü kanlı olay, jandarma soruşturması ile aydınlanmaya çalışılıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Şoke eden cinayet! Su faturası tartışması kanlı bitti! Muhtarın acı sonu
Şoke eden cinayet! Su faturası tartışması kanlı bitti! Muhtarın acı sonu
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Köy Muhtarı Canından Oldu

Kastamonu Merkez’e bağlı Kuzyaka köyünde yaşanan korkunç olayda, su faturası toplama meselesi yüzünden çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Kuzyaka köyü Muhtarı Mehmet Başoğlu, eski muhtar Mehmet D. ile telefonda su faturası konusunda tartıştı. Tartışma, Mehmet D.'nin muhtarın evine pompalı tüfekle gelip ateş açmasıyla ölümle sonuçlandı.

Şoke eden cinayet! Su faturası tartışması kanlı bitti! Muhtarın acı sonu

Eski Muhtar Yine Kan Döktü

2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yapmış olan Mehmet D., daha önce de 'cinayet' suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Olay, Baylar Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Mehmet D., su faturası ücretini ödemeyi reddedince eski muhtarla Başoğlu arasında gerginlik başladı. Bu gerginlik, Başoğlu ve bir azasıyla, alacaklarını tahsil etmek üzere bir mahalle sakini evine gittiklerinde doruk noktasına ulaştı.Şoke eden cinayet! Su faturası tartışması kanlı bitti! Muhtarın acı sonu

Felaket Anı ve Sonrası

Mehmet D., Başoğlu'nun bulunduğu eve yaklaşırken, muhtarın bahçede olduğu sırada birden ateş açtı. Olay yerinde hayatını kaybeden Başoğlu’nun cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı gören şahitlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları ve bulgular, olayın detaylarını aydınlatmak üzere incelendi.Şoke eden cinayet! Su faturası tartışması kanlı bitti! Muhtarın acı sonu

Yakalama Çalışmaları Devam Ediyor

Jandarma ekipleri, cinayet zanlısı Mehmet D.'nin yakalanması için geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Şoke eden cinayet! Su faturası tartışması kanlı bitti! Muhtarın acı sonu

# kastamonu

29 Nis 2024 - 09:43 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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