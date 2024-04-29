-

Çakalın düştüğü yer herkesi şoke etti! ‘Bak sen şu yaramaza’

Kastamonu İnebolu'da inşaat çukuruna düşen çakal, Doğa Koruma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık kontrolünden sonra doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Kurtarma Operasyonu: İnşaat Çukuruna Düşen Çakal Kurtarıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gerçekleşen bir kurtarma operasyonu, mahsur kalan bir çakalın doğaya salınmasıyla sonuçlandı. İnşaat alanındaki derin bir çukura düşen çakal, yerel vatandaşların dikkati ve hızlı hareketi sayesinde kurtarıldı. Vatandaşlar, çakalı fark etmeleri üzerine durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Çakalın düştüğü yer herkesi şoke etti! ‘Bak sen şu yaramaza’

Doğa Koruma Ekiplerinin Zamanında Müdahalesi

Olay yerine ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, profesyonel ve özenli bir çalışma yaparak çakalı çukurdan çıkardı. Kurtarılan çakal, ekipler tarafından yapılan detaylı bir sağlık kontrolünden geçirildi. Bu kontroller, çakalın yaban hayatına tekrar adapte olabilmesi için büyük önem taşıyor.

Yaban Hayatına Dönüş: Çakal Doğal Ortamına Geri Bırakıldı

Sağlık kontrolü ve gerekli tedavilerin tamamlanmasının ardından, çakal, Kastamonu'nun doğal yaşam alanlarından birine bırakıldı. Bu başarılı kurtarma ve rehabilitasyon süreci, yerel koruma ekiplerinin yaban hayatına verdiği önemi ve bu tür durumlara karşı gösterdiği hassasiyeti bir kez daha ortaya koydu.

# doğa, kastamonu

29 Nis 2024 - 09:51 Kastamonu/ İnebolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Şefliği 103 ve Kky1, Hanyeri Şefliği 312 Ve 313 Kod Nolu Yollarda Üst Yapı Yapım İşi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Şefliği 103 ve Kky1, Hanyeri Şefliği 312 Ve 313 Kod Nolu Yollarda Üst Yapı Yapım İşi
Gerede Belediyesi Parke ve Bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Gerede Belediyesi Parke ve Bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerinde Gençlik Bakımı Kapsamında Dikenli Tel İhata Aplikasyon ve Yapım İşi Resmi İlandır mask
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerinde Gençlik Bakımı Kapsamında Dikenli Tel İhata Aplikasyon ve Yapım İşi
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Pazarköy 460, 463, 464 ve 471 kod no’lu yollarda üst yapı yapım işi Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Pazarköy 460, 463, 464 ve 471 kod no’lu yollarda üst yapı yapım işi Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Çakalın düştüğü yer herkesi şoke etti! ‘Bak sen şu yaramaza’ mask
Çakalın düştüğü yer herkesi şoke etti! ‘Bak sen şu yaramaza’
Şoke eden cinayet! Su faturası tartışması kanlı bitti! Muhtarın acı sonu mask
Şoke eden cinayet! Su faturası tartışması kanlı bitti! Muhtarın acı sonu
Motosikletiyle köpeğe çarptı! Can pazarı yaşandı mask
Motosikletiyle köpeğe çarptı! Can pazarı yaşandı
Zanaatın son demleri! “Kalaycılık mesleği yok oluyor" mask
Zanaatın son demleri! “Kalaycılık mesleği yok oluyor"
Bolu'da yağmur altında takla atan araçtan üç kişi yara almadan kurtuldu! mask
Bolu'da yağmur altında takla atan araçtan üç kişi yara almadan kurtuldu!
Boluspor maçının ardından Atay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer'den açıklamalar mask
Boluspor maçının ardından Atay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer'den açıklamalar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL