Çakalın düştüğü yer herkesi şoke etti! ‘Bak sen şu yaramaza’

Kurtarma Operasyonu: İnşaat Çukuruna Düşen Çakal Kurtarıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gerçekleşen bir kurtarma operasyonu, mahsur kalan bir çakalın doğaya salınmasıyla sonuçlandı. İnşaat alanındaki derin bir çukura düşen çakal, yerel vatandaşların dikkati ve hızlı hareketi sayesinde kurtarıldı. Vatandaşlar, çakalı fark etmeleri üzerine durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Doğa Koruma Ekiplerinin Zamanında Müdahalesi

Olay yerine ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, profesyonel ve özenli bir çalışma yaparak çakalı çukurdan çıkardı. Kurtarılan çakal, ekipler tarafından yapılan detaylı bir sağlık kontrolünden geçirildi. Bu kontroller, çakalın yaban hayatına tekrar adapte olabilmesi için büyük önem taşıyor.

Yaban Hayatına Dönüş: Çakal Doğal Ortamına Geri Bırakıldı

Sağlık kontrolü ve gerekli tedavilerin tamamlanmasının ardından, çakal, Kastamonu'nun doğal yaşam alanlarından birine bırakıldı. Bu başarılı kurtarma ve rehabilitasyon süreci, yerel koruma ekiplerinin yaban hayatına verdiği önemi ve bu tür durumlara karşı gösterdiği hassasiyeti bir kez daha ortaya koydu.