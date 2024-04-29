Korkunç kazada 5 yaralı, alkollü sürücünün ehliyeti öncesinde iptal edilmişti!

Feci Kazanın Detayları

Bartın, Boğaziçi Caddesi'nde gerçekleşen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İki araç, hız limitlerini belirten levha önünde kafa kafaya çarpıştı. Hız sınırlarını aşan ve dikkatsizlikle gerçekleşen kazada, araçlardan biri yol kenarındaki su kanalına düştü, diğer araç ise son anda kanaldan kurtuldu. Kazada araçlardan biri çalılık bir alana savrulurken, diğer iki yaralı araç içinde sıkışmış halde bulundu.

Sürücülerin Durumu ve Alkol Faktörü

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü B.Ç.'nin yabancı plakalı lüks araç kullanıyordu. Yapılan incelemeler sonucunda B.Ç.'nin alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin kalıcı olarak iptal edildiği tespit edildi. Diğer yandan, kazada yaralanan H.K., G.U., C.Ç. ve R.K'nin sağlık durumları hastanede yapılan müdahalelerle iyileşme gösteriyor.

Trafik Güvenliği ve Alkol Denetimleri

Bu kazanın ardından yetkililer, alkollü araç kullanımı ve hız ihlallerine karşı denetimlerin artırılacağını belirtti. Özellikle turistik ve yoğun trafikli bölgelerdeki kontrol noktalarında alkol denetimlerinin sıkılaştırılacağı vurgulandı. Toplumun can ve mal güvenliğini tehdit eden bu tür ihlallerle mücadelede kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.