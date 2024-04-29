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Korkunç kazada 5 yaralı, alkollü sürücünün ehliyeti öncesinde iptal edilmişti!

Bartın'da meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında, alkollü olduğu tespit edilen ve daha önce ehliyeti iptal edilen sürücünün karıştığı bilgisi dikkat çekiyor.

İhlas Haber Ajansı
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Korkunç kazada 5 yaralı, alkollü sürücünün ehliyeti öncesinde iptal edilmişti!
Korkunç kazada 5 yaralı, alkollü sürücünün ehliyeti öncesinde iptal edilmişti!
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Feci Kazanın Detayları

Bartın, Boğaziçi Caddesi'nde gerçekleşen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İki araç, hız limitlerini belirten levha önünde kafa kafaya çarpıştı. Hız sınırlarını aşan ve dikkatsizlikle gerçekleşen kazada, araçlardan biri yol kenarındaki su kanalına düştü, diğer araç ise son anda kanaldan kurtuldu. Kazada araçlardan biri çalılık bir alana savrulurken, diğer iki yaralı araç içinde sıkışmış halde bulundu.

Korkunç kazada 5 yaralı, alkollü sürücünün ehliyeti öncesinde iptal edilmişti!

Sürücülerin Durumu ve Alkol Faktörü

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü B.Ç.'nin yabancı plakalı lüks araç kullanıyordu. Yapılan incelemeler sonucunda B.Ç.'nin alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin kalıcı olarak iptal edildiği tespit edildi. Diğer yandan, kazada yaralanan H.K., G.U., C.Ç. ve R.K'nin sağlık durumları hastanede yapılan müdahalelerle iyileşme gösteriyor.Korkunç kazada 5 yaralı, alkollü sürücünün ehliyeti öncesinde iptal edilmişti!

Trafik Güvenliği ve Alkol Denetimleri

Bu kazanın ardından yetkililer, alkollü araç kullanımı ve hız ihlallerine karşı denetimlerin artırılacağını belirtti. Özellikle turistik ve yoğun trafikli bölgelerdeki kontrol noktalarında alkol denetimlerinin sıkılaştırılacağı vurgulandı. Toplumun can ve mal güvenliğini tehdit eden bu tür ihlallerle mücadelede kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

# araç, trafik

29 Nis 2024 - 10:12 Bartin- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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