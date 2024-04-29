Korkunç kazada 5 yaralı, alkollü sürücünün ehliyeti öncesinde iptal edilmişti!
Bartın'da meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında, alkollü olduğu tespit edilen ve daha önce ehliyeti iptal edilen sürücünün karıştığı bilgisi dikkat çekiyor.
Feci Kazanın Detayları
Bartın, Boğaziçi Caddesi'nde gerçekleşen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İki araç, hız limitlerini belirten levha önünde kafa kafaya çarpıştı. Hız sınırlarını aşan ve dikkatsizlikle gerçekleşen kazada, araçlardan biri yol kenarındaki su kanalına düştü, diğer araç ise son anda kanaldan kurtuldu. Kazada araçlardan biri çalılık bir alana savrulurken, diğer iki yaralı araç içinde sıkışmış halde bulundu.
Sürücülerin Durumu ve Alkol Faktörü
Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü B.Ç.'nin yabancı plakalı lüks araç kullanıyordu. Yapılan incelemeler sonucunda B.Ç.'nin alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin kalıcı olarak iptal edildiği tespit edildi. Diğer yandan, kazada yaralanan H.K., G.U., C.Ç. ve R.K'nin sağlık durumları hastanede yapılan müdahalelerle iyileşme gösteriyor.
Trafik Güvenliği ve Alkol Denetimleri
Bu kazanın ardından yetkililer, alkollü araç kullanımı ve hız ihlallerine karşı denetimlerin artırılacağını belirtti. Özellikle turistik ve yoğun trafikli bölgelerdeki kontrol noktalarında alkol denetimlerinin sıkılaştırılacağı vurgulandı. Toplumun can ve mal güvenliğini tehdit eden bu tür ihlallerle mücadelede kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.
29 Nis 2024 - 10:12 Bartin- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.