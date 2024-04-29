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Patates fiyatlarındaki büyük fark! Bolu'da 16, İstanbul'da 33 lira

Türkiye'de patates fiyatları: Bolu ve İstanbul pazarları arasında büyük fark! Bolu'da patates 16-20 lira, İstanbul'da ise 33 liraya satılıyor. Yeni mahsul ve hasat dönemleri, patates piyasasını şekillendiriyor.

İhlas Haber Ajansı
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Patates fiyatlarındaki büyük fark! Bolu'da 16, İstanbul'da 33 lira
Patates fiyatlarındaki büyük fark! Bolu'da 16, İstanbul'da 33 lira
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Bolu ve İstanbul'da Patates Piyasası

Türkiye'nin patates üretiminde önemli bir yere sahip olan Bolu'da, patates fiyatları dikkat çekici düzeylerde seyrediyor. Bolu'da, geçtiğimiz yılın mahsulünden kalan patatesler 16 lira fiyat etiketiyle satılırken, Akdeniz bölgesinden gelen taze mahsuller 20 lira olarak fiyatlandırılıyor. İstanbul'da ise durum daha farklı; burada patates fiyatları 33 lira civarında alıcı buluyor. Bolu ve İstanbul arasındaki fiyat farklılığı, tüketici ve üretici açısından önemli bir konu haline gelmiş durumda.

Patates fiyatlarındaki büyük fark! Bolu'da 16, İstanbul'da 33 lira

Bolu Pazarında Patates Bereketi

Her pazartesi Bolu'nun İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazarda, yeni mahsul patatesler tüketiciyle buluşuyor. Bolu, patates denilince akla gelen şehirlerden biri olarak biliniyor. Eylül ayının Bolu patatesleri 16 liradan, Adana ve çevre illerden gelen yeni mahsuller ise 20 liradan satışa sunuluyor. Patates satıcıları, bu yılın bereketli geçeceğini ve iyi havalar sayesinde Adana'da yüksek verim elde edildiğini belirtiyor.
Patates fiyatlarındaki büyük fark! Bolu'da 16, İstanbul'da 33 lira

Patates Fiyatlarındaki İstikrar Beklentisi

Patates fiyatlarının 10 liranın altına düşmesi beklenmiyor. İsmail Metin adlı bir pazarcı esnafı, maliyetlerin 10 lira civarında olduğunu ve fiyatların bu seviyenin altına düşmesi halinde çiftçilerin zarar edeceğini ifade ediyor. Metin, fiyatların genellikle 15 ile 20 lira arasında değişkenlik göstereceğini öngörüyor. Tüketicinin alım gücü ve tercihleri, fiyatların belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.Patates fiyatlarındaki büyük fark! Bolu'da 16, İstanbul'da 33 lira

Bolu Patatesi Hasat Zamanı

Bolu patatesinin hasat zamanı Ağustos sonu ve Eylül ayının başlarında başlar. Bolu ve çevresinde yetişen patatesler, kalitesi ve lezzeti ile bilinirken, bu dönemde piyasaya sürülen patatesler tüketici tarafından yoğun ilgi görüyor.Patates fiyatlarındaki büyük fark! Bolu'da 16, İstanbul'da 33 lira

# türkiye, istanbul, çevre

29 Nis 2024 - 11:52 Bolu- Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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