Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu! Görüş mesafesi 30 metreye düştü
D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı bölgesinde görülen yoğun sis, trafikte dikkatli olmayı zorunlu kıldı. Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Görüş Mesafesinde Kritik Düşüş: Sürücüler Dikkat!
Bolu Dağı'nda etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Bu durum, D-100 kara yolunda seyahat eden sürücüler için potansiyel tehlikeleri beraberinde getirdi. Güzergahı kullanan sürücüler, kazalara neden olmamak adına hızlarını minimum seviyeye çekti. Trafikte güvenliği artırmak amacıyla dikkatli sürüş ve hız limitlerine uyulması büyük önem taşıyor.
Trafik ve Karayolları Ekiplerinden Önemli Uyarılar
Karayolları ve trafik ekipleri, sisin oluşturduğu olumsuz şartlar altında güvenli bir şekilde seyretmek için sürücülere önemli tavsiyelerde bulundu. Ekipler, sürücülerden sis lambalarını açarak ilerlemelerini, yakın takip yapmamalarını, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınmalarını istedi. Özellikle sisli havalarda trafikteki görüş mesafesinin düşmesi, reaksiyon süresini kısalttığı için fazladan dikkat gerektirir.
Sürücülere Öneriler: Sis Lambalarınızı Aktif Edin
Bölgede seyir halinde olan sürücüler, sis lambalarını kullanarak hem kendilerinin hem de diğer yoldaşlarının güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Sis lambalarının doğru kullanımı, bu tür zorlu hava koşullarında görüş kalitesini artırarak önemli bir fark yaratıyor. Ayrıca, sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve daha temkinli bir sürüş sergilemeleri kazaların önlenmesinde kritik bir rol oynuyor.
29 Nis 2024 - 12:21 Bolu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.