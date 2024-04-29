Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu! Görüş mesafesi 30 metreye düştü

Görüş Mesafesinde Kritik Düşüş: Sürücüler Dikkat!

Bolu Dağı'nda etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Bu durum, D-100 kara yolunda seyahat eden sürücüler için potansiyel tehlikeleri beraberinde getirdi. Güzergahı kullanan sürücüler, kazalara neden olmamak adına hızlarını minimum seviyeye çekti. Trafikte güvenliği artırmak amacıyla dikkatli sürüş ve hız limitlerine uyulması büyük önem taşıyor.

Trafik ve Karayolları Ekiplerinden Önemli Uyarılar

Karayolları ve trafik ekipleri, sisin oluşturduğu olumsuz şartlar altında güvenli bir şekilde seyretmek için sürücülere önemli tavsiyelerde bulundu. Ekipler, sürücülerden sis lambalarını açarak ilerlemelerini, yakın takip yapmamalarını, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınmalarını istedi. Özellikle sisli havalarda trafikteki görüş mesafesinin düşmesi, reaksiyon süresini kısalttığı için fazladan dikkat gerektirir.

Sürücülere Öneriler: Sis Lambalarınızı Aktif Edin

Bölgede seyir halinde olan sürücüler, sis lambalarını kullanarak hem kendilerinin hem de diğer yoldaşlarının güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Sis lambalarının doğru kullanımı, bu tür zorlu hava koşullarında görüş kalitesini artırarak önemli bir fark yaratıyor. Ayrıca, sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve daha temkinli bir sürüş sergilemeleri kazaların önlenmesinde kritik bir rol oynuyor.