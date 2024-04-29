Bolu'da yangın tehlikesi! Gerede'deki fabrikada alevler yükseldi
Bolu, Gerede'deki deri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mutfakta başlayan ve hızla büyüyen alevler, büyük maddi hasara yol açtı.
Deri Fabrikasında Alevler Kontrol Altına Alındı
Bolu'nun Gerede ilçesinde, yerel saatle sabah erken saatlerde bir deri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olay, bölgede büyük bir endişe yarattı.
Yangının Kaynağı Belirsizliğini Koruyor
Tabakhane bölgesindeki faaliyetini sürdüren deri fabrikasının mutfak kısmında başlayan yangın, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. İlk belirlemelere göre, mutfakta bulunan bir tüpün patlaması sonucu alevler hızla büyüyerek fabrikanın diğer bölümlerine sıçradı.
İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu
Yangına müdahale için Bolu'nun çeşitli bölgelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan itfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda yangın başarıyla söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise yangının kontrol altına alınmasının ardından başlatıldı.
Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
Yangının söndürülmesinin ardından fabrikada hasar tespit çalışmalarına başlandı. İlk incelemeler, fabrikanın büyük çapta maddi zarara uğradığını gösteriyor. Yetkililer, yangının çıkış sebebi ve zararın boyutu hakkında detaylı bir inceleme başlattı.
29 Nis 2024 - 13:12 Bolu/ Gerede- Asayiş
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.