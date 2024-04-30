Tanju Özcan'dan çarpıcı açıklama: 'Altın için ormanlarımızı yok etmeye izin veremeyiz!

Pirahmetler ve At Yaylası'nda Madencilik İddiaları

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'nun Pirahmetler köyü ve At Yaylası bölgesinde maden arama ruhsatları verildiğine dair iddiaları gündeme getirdi. Bölgedeki çam ormanlarının yanı sıra, özellikle At Yaylası'nın Türkiye'nin en değerli torf kaynaklarına sahip olduğunu belirtti. Başkan Özcan, bölgede altın madenciliği yapılması durumunda kullanılacak siyanür yöntemine kesin bir dille karşı çıktı.

Altın Arama Ruhsatı ve Siyanür Tehlikesi

2021 yılında Pirahmetler köyüne bir firmaya altın arama ruhsatı verildiği bilgisini paylaşan Özcan, altın çıkarılmasının henüz kesin olmadığını ancak sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Özcan, "Pirahmetler bölgesinde siyanürle asla altın aratmam" diyerek çevresel risklere dikkat çekti.

At Yaylası'nda Torf Madeni Vurgusu ve Çevresel Savunma

At Yaylası'nda bulunan ve çok değerli olduğu belirtilen torf madeni konusunda da Bolu Belediye Başkanı bilgi verdi. Madenin milyonlarca dolar değere sahip olduğunu ve bu nedenle bölgenin korunması gerektiğini ifade etti. Özcan, herhangi bir sondaj çalışması olması durumunda yetkililerin ve yerel halkın bilgilendirilmesi için zabıta ekiplerinin bölgeye düzenli olarak gönderildiğini belirtti.

TBMM Gündemine Taşınacak Konular

Başkan Özcan, çevresel etkileri ve bölge halkının endişeleri nedeniyle konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıyacağını açıkladı. Gerekli destek sağlanmazsa çevreci örgütlerin Bolu'ya davet edileceğini ve konunun ulusal platformlarda ele alınacağını belirtti.