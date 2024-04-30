Bolu’da elektrikli motosikletli küçük saldırganlardan bıçaklı saldırı, 2 kişi yaralandı
Bolu, Sağlık Mahallesi'nde yaşanan bıçaklı kavga sonucu iki genç yaralandı. Elektrikli motosikletle gelen saldırganlar kısa süre sonra yakalandı. Detaylar haberimizde...
Olay Sağlık Mahallesi’nde Meydana Geldi
Bolu, Sağlık Mahallesi’nde dramatik bir olaya sahne oldu. İki genç, elektrikli motosiklet ile seyir halindeki iki kişi tarafından bıçakla yaralandı. Ay Sokak üzerinde gerçekleşen bu üzücü olay, yerel saatle akşamüstü yaşandı. Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tetiklendi.
Elektrikli Motosikletli Saldırganlar
Edinilen bilgilere göre, 18 yaş altı olan mağdur gençler, biri kız diğeri erkek olan iki kişiyle tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek saldırgan, yanında taşıdığı bıçağı kullanarak iki genci yaraladı. Kanlar içinde kalan gençler, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırıldı.
Polis Kısa Sürede Müdahale Etti
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, geniş çaplı bir araştırma başlattı. Kaçan saldırganlar, Bolu’nun Kalıcı Konutlar Mahallesi’nde kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili detaylı inceleme devam ederken, hastaneye kaldırılan yaralı gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
30 Nis 2024 - 09:32 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.