Bolu’da elektrikli motosikletli küçük saldırganlardan bıçaklı saldırı, 2 kişi yaralandı

Olay Sağlık Mahallesi’nde Meydana Geldi

Bolu, Sağlık Mahallesi’nde dramatik bir olaya sahne oldu. İki genç, elektrikli motosiklet ile seyir halindeki iki kişi tarafından bıçakla yaralandı. Ay Sokak üzerinde gerçekleşen bu üzücü olay, yerel saatle akşamüstü yaşandı. Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tetiklendi.

Elektrikli Motosikletli Saldırganlar

Edinilen bilgilere göre, 18 yaş altı olan mağdur gençler, biri kız diğeri erkek olan iki kişiyle tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek saldırgan, yanında taşıdığı bıçağı kullanarak iki genci yaraladı. Kanlar içinde kalan gençler, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırıldı.

Polis Kısa Sürede Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, geniş çaplı bir araştırma başlattı. Kaçan saldırganlar, Bolu’nun Kalıcı Konutlar Mahallesi’nde kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili detaylı inceleme devam ederken, hastaneye kaldırılan yaralı gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.