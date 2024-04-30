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Bolu’da elektrikli motosikletli küçük saldırganlardan bıçaklı saldırı, 2 kişi yaralandı

Bolu, Sağlık Mahallesi'nde yaşanan bıçaklı kavga sonucu iki genç yaralandı. Elektrikli motosikletle gelen saldırganlar kısa süre sonra yakalandı. Detaylar haberimizde...

İhlas Haber Ajansı
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Bolu’da elektrikli motosikletli küçük saldırganlardan bıçaklı saldırı, 2 kişi yaralandı
Bolu’da elektrikli motosikletli küçük saldırganlardan bıçaklı saldırı, 2 kişi yaralandı
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Olay Sağlık Mahallesi’nde Meydana Geldi

Bolu, Sağlık Mahallesi’nde dramatik bir olaya sahne oldu. İki genç, elektrikli motosiklet ile seyir halindeki iki kişi tarafından bıçakla yaralandı. Ay Sokak üzerinde gerçekleşen bu üzücü olay, yerel saatle akşamüstü yaşandı. Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tetiklendi.

Bolu’da elektrikli motosikletli küçük saldırganlardan bıçaklı saldırı, 2 kişi yaralandı

Elektrikli Motosikletli Saldırganlar

Edinilen bilgilere göre, 18 yaş altı olan mağdur gençler, biri kız diğeri erkek olan iki kişiyle tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek saldırgan, yanında taşıdığı bıçağı kullanarak iki genci yaraladı. Kanlar içinde kalan gençler, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırıldı. Bolu’da elektrikli motosikletli küçük saldırganlardan bıçaklı saldırı, 2 kişi yaralandı

Polis Kısa Sürede Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, geniş çaplı bir araştırma başlattı. Kaçan saldırganlar, Bolu’nun Kalıcı Konutlar Mahallesi’nde kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili detaylı inceleme devam ederken, hastaneye kaldırılan yaralı gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Bolu’da elektrikli motosikletli küçük saldırganlardan bıçaklı saldırı, 2 kişi yaralandı
# polis

30 Nis 2024 - 09:32 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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