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Bolu Göynük’te şaşırtıcı görüntüler! Yavru ayının yaptıklarına herkes şoke oldu

Bolu, Göynük’te yavru ayı korkudan 15 metrelik ağaca tırmandı. Köy muhtarı ve Doğa Koruma yetkilileri hızla müdahale ederek, yavru ayıyı kurtarma çalışmalarına başladı.

İhlas Haber Ajansı
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Korkuyla Yükselen: Yavru Ayı 15 Metre Tırmandı

Ormanlık bir alanda yolunu kaybeden ve ardından yoldan geçen araçlar tarafından korkutulan yavru ayı, güvenli bir sığınak arayışı içinde yüksek bir ağaca tırmanmaya karar verdi. Bu endişe verici tırmanış, bir öğrenci servisinin dikkatini çekti. Servis şoförü, hemen durumu köy muhtarı Metin Keskin’e iletti. Olay yerine gelen muhtar Keskin, yavru ayının ağaca tırmanma anlarını saniye saniye kaydederek, bu nadir görülen olayı belgeledi.

Bolu Göynük’te şaşırtıcı görüntüler! Yavru ayının yaptıklarına herkes şoke oldu

Yetkililere Bildirildi: Doğa Koruma Harekete Geçti

Köy muhtarının hızlı müdahalesiyle, yavru ayının durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirildi. Yetkililer, ağaçta mahsur kalan yavru ayının güvenli bir şekilde kurtarılması için çalışmalara başladılar. Bu süreç, doğa ve hayvan koruma konusunda toplumun dikkatini çekmeyi başardı.
# doğa

30 Nis 2024 - 09:39 Bolu/ Göynük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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