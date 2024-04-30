Bolu Göynük’te şaşırtıcı görüntüler! Yavru ayının yaptıklarına herkes şoke oldu

Korkuyla Yükselen: Yavru Ayı 15 Metre Tırmandı

Ormanlık bir alanda yolunu kaybeden ve ardından yoldan geçen araçlar tarafından korkutulan yavru ayı, güvenli bir sığınak arayışı içinde yüksek bir ağaca tırmanmaya karar verdi. Bu endişe verici tırmanış, bir öğrenci servisinin dikkatini çekti. Servis şoförü, hemen durumu köy muhtarı Metin Keskin’e iletti. Olay yerine gelen muhtar Keskin, yavru ayının ağaca tırmanma anlarını saniye saniye kaydederek, bu nadir görülen olayı belgeledi.

Yetkililere Bildirildi: Doğa Koruma Harekete Geçti

Köy muhtarının hızlı müdahalesiyle, yavru ayının durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirildi. Yetkililer, ağaçta mahsur kalan yavru ayının güvenli bir şekilde kurtarılması için çalışmalara başladılar. Bu süreç, doğa ve hayvan koruma konusunda toplumun dikkatini çekmeyi başardı.