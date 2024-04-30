Bolu Göynük’te şaşırtıcı görüntüler! Yavru ayının yaptıklarına herkes şoke oldu
Bolu, Göynük’te yavru ayı korkudan 15 metrelik ağaca tırmandı. Köy muhtarı ve Doğa Koruma yetkilileri hızla müdahale ederek, yavru ayıyı kurtarma çalışmalarına başladı.
Korkuyla Yükselen: Yavru Ayı 15 Metre Tırmandı
Ormanlık bir alanda yolunu kaybeden ve ardından yoldan geçen araçlar tarafından korkutulan yavru ayı, güvenli bir sığınak arayışı içinde yüksek bir ağaca tırmanmaya karar verdi. Bu endişe verici tırmanış, bir öğrenci servisinin dikkatini çekti. Servis şoförü, hemen durumu köy muhtarı Metin Keskin’e iletti. Olay yerine gelen muhtar Keskin, yavru ayının ağaca tırmanma anlarını saniye saniye kaydederek, bu nadir görülen olayı belgeledi.
Yetkililere Bildirildi: Doğa Koruma Harekete Geçti
Köy muhtarının hızlı müdahalesiyle, yavru ayının durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirildi. Yetkililer, ağaçta mahsur kalan yavru ayının güvenli bir şekilde kurtarılması için çalışmalara başladılar. Bu süreç, doğa ve hayvan koruma konusunda toplumun dikkatini çekmeyi başardı.
30 Nis 2024 - 09:39 Bolu/ Göynük- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.