Lüks cip alev alev yandı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı

Araç Yangını Panik Yarattı: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Düzce, Aziziye Mahallesi'nde korkutucu bir olay yaşandı. Eski Pazaryeri mevkiinde seyir halindeki bir cipin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Araç yangınları ve trafik güvenliği ile ilgili ciddi endişelere yol açan bu olay, Nissan marka ve 54 AKS 064 plakalı araçta meydana geldi.

Aniden Alev Alan Motor Korku Saçtı

Sürücü Resul D., Olimpiyat Kavşağı istikametine doğru ilerlerken aracının motor kısmından dumanlar çıktığını fark etti. Durumu hemen fark eden sürücü, aracını güvenli bir şekilde kenara çekti ve yangına ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Ancak alevlerin hızla büyümesi üzerine başarılı olamadı ve durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiyenin Etkin Müdahalesi Faciayı Önledi

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan Düzce itfaiye ekipleri, alevler içindeki cipi kısa sürede söndürmeyi başardı. Araç yangınları konusunda eğitimli itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi, aracın tamamen yanmasını önlerken, olayın daha da büyümesinin de önüne geçti.

Yangın Sonrası İnceleme Başlatıldı

Yangının kesin nedeni hakkında derinlemesine bir inceleme başlatıldı. Araç yangınları sıklıkla karşılaşılan ve can kaybına yol açabilen olaylar arasında yer alıyor. Bu nedenle, araç sahiplerine motor bakım ve kontrollerini düzenli olarak yapmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.