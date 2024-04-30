Lüks cip alev alev yandı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı
Düzce Aziziye Mahallesi'nde motorundan dumanlar çıkan cip alev aldı. Sürücünün ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi, daha büyük bir faciayı önledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Araç Yangını Panik Yarattı: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
Düzce, Aziziye Mahallesi'nde korkutucu bir olay yaşandı. Eski Pazaryeri mevkiinde seyir halindeki bir cipin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Araç yangınları ve trafik güvenliği ile ilgili ciddi endişelere yol açan bu olay, Nissan marka ve 54 AKS 064 plakalı araçta meydana geldi.
Aniden Alev Alan Motor Korku Saçtı
Sürücü Resul D., Olimpiyat Kavşağı istikametine doğru ilerlerken aracının motor kısmından dumanlar çıktığını fark etti. Durumu hemen fark eden sürücü, aracını güvenli bir şekilde kenara çekti ve yangına ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Ancak alevlerin hızla büyümesi üzerine başarılı olamadı ve durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiyenin Etkin Müdahalesi Faciayı Önledi
İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan Düzce itfaiye ekipleri, alevler içindeki cipi kısa sürede söndürmeyi başardı. Araç yangınları konusunda eğitimli itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi, aracın tamamen yanmasını önlerken, olayın daha da büyümesinin de önüne geçti.
Yangın Sonrası İnceleme Başlatıldı
Yangının kesin nedeni hakkında derinlemesine bir inceleme başlatıldı. Araç yangınları sıklıkla karşılaşılan ve can kaybına yol açabilen olaylar arasında yer alıyor. Bu nedenle, araç sahiplerine motor bakım ve kontrollerini düzenli olarak yapmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.
30 Nis 2024 - 09:47 Düzce- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.