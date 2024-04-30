Trafikte tehlike yaratan başıboş tay, yaptıklarıyla herkesi şoke etti!
Düzce Necmi Hoşver Caddesi'nde başıboş bir tayın trafiğe karışması, sürücülerin dikkatli hareketiyle olası kazaları önledi. Tayın ara sokaklara kaçışı kameralara yansıdı.
Düzce'nin kalabalık caddelerinden biri olan Necmi Hoşver Caddesi'nde, başıboş bir tayın trafiğe karışması tehlike yarattı. Şehir merkezinde aniden karayoluna çıkan tay, hem sürücüler için tehlike oluşturdu hem de trafik akışını olumsuz etkiledi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tayı gören sürücüler kazaya neden olmamak için büyük bir dikkatle hareket ettiler.
Sürücülerin Soğukkanlılığı Olası Kazaları Önledi
Başıboş tayın yola çıkışı, Düzce'de sıradan bir günü ani bir heyecana dönüştürdü. Necmi Hoşver Caddesi'nde yaşanan bu olay, yerel sakinler ve sürücüler tarafından dikkatle takip edildi. Araçlarını yavaşlatarak ve gerekli tüm önlemleri alarak hareket eden sürücüler, olası bir kaza riskini en aza indirdi. Bu durum, sürücülerin kriz anlarında gösterdiği üstün soğukkanlılık ve dikkati de gözler önüne serdi.
Başına Buyruk Tay, Gözden Kaybolmadan Önce Trafikte Bir Süre Dolaştı
Olay anında trafikte olan vatandaşlardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, başıboş tayın trafiği nasıl etkilediğini saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, tayın bir süre trafiğin içinde ilerlediği ve ardından bir ara sokağa girerek gözden kaybolduğu görülüyor. Bu ani olay, Düzce'nin sakinleri arasında günün konusu oldu ve sosyal medyada da geniş yankı buldu.
30 Nis 2024 - 09:52 Düzce- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.