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Trafikte tehlike yaratan başıboş tay, yaptıklarıyla herkesi şoke etti!

Düzce Necmi Hoşver Caddesi'nde başıboş bir tayın trafiğe karışması, sürücülerin dikkatli hareketiyle olası kazaları önledi. Tayın ara sokaklara kaçışı kameralara yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Trafikte tehlike yaratan başıboş tay, yaptıklarıyla herkesi şoke etti!
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Düzce'nin kalabalık caddelerinden biri olan Necmi Hoşver Caddesi'nde, başıboş bir tayın trafiğe karışması tehlike yarattı. Şehir merkezinde aniden karayoluna çıkan tay, hem sürücüler için tehlike oluşturdu hem de trafik akışını olumsuz etkiledi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tayı gören sürücüler kazaya neden olmamak için büyük bir dikkatle hareket ettiler.

Trafikte tehlike yaratan başıboş tay, yaptıklarıyla herkesi şoke etti!

Sürücülerin Soğukkanlılığı Olası Kazaları Önledi

Başıboş tayın yola çıkışı, Düzce'de sıradan bir günü ani bir heyecana dönüştürdü. Necmi Hoşver Caddesi'nde yaşanan bu olay, yerel sakinler ve sürücüler tarafından dikkatle takip edildi. Araçlarını yavaşlatarak ve gerekli tüm önlemleri alarak hareket eden sürücüler, olası bir kaza riskini en aza indirdi. Bu durum, sürücülerin kriz anlarında gösterdiği üstün soğukkanlılık ve dikkati de gözler önüne serdi.Trafikte tehlike yaratan başıboş tay, yaptıklarıyla herkesi şoke etti!

Başına Buyruk Tay, Gözden Kaybolmadan Önce Trafikte Bir Süre Dolaştı

Olay anında trafikte olan vatandaşlardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, başıboş tayın trafiği nasıl etkilediğini saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, tayın bir süre trafiğin içinde ilerlediği ve ardından bir ara sokağa girerek gözden kaybolduğu görülüyor. Bu ani olay, Düzce'nin sakinleri arasında günün konusu oldu ve sosyal medyada da geniş yankı buldu.

# düzce, kaza, trafik

30 Nis 2024 - 09:52 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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