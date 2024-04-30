- G:

Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye rekor ceza! Alkolmetreye karşı çıktı, 281 promil alkol çıktı

Zonguldak Ereğli'de, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan Selami Y., polis denetiminde yakalandı. 281 promil alkolle direnen sürücüye 52,480 TL ceza kesildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye rekor ceza! Alkolmetreye karşı çıktı, 281 promil alkol çıktı
Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye rekor ceza! Alkolmetreye karşı çıktı, 281 promil alkol çıktı
+1
Büyütmek için resme tıklayın

Alkolmetreye Direnen Sürücüye Büyük Ceza

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, trafik ekipleri yoğun denetimlerine devam ediyor. Özellikle alkollü sürücülere yönelik yapılan denetimlerde, ehliyeti daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı iptal edilen Selami Y., tekrar alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. Selami Y. tarafından alkolmetreyi üflemekte direnç gösterilmesine rağmen, polis ekipleri ısrarla alkol testi yapılmasını talep etti.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye rekor ceza! Alkolmetreye karşı çıktı, 281 promil alkol çıktı

281 Promil Alkollü Sürücüye Hastane Yolu

Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücünün kelimeleri dahi anlaşılmaz haldeydi. Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sırasında, direnç gösteren sürücü sonunda Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan kan testi sonucunda sürücünün 281 promil alkollü olduğu belirlendi.Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye rekor ceza! Alkolmetreye karşı çıktı, 281 promil alkol çıktı

Yediemin Otoparkına Çekilen Araç ve Devam Eden Denetimler

Selami Y.'nin kullandığı araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. Ereğli Emniyet Müdürlüğü'nün trafik ekipleri, gece boyunca denetimlerine ara vermeden devam etti. Alkollü sürücülerin trafikte oluşturduğu risklere karşı uygulanan sıkı denetimler, diğer sürücülerin güvenliği için büyük önem taşıyor.Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye rekor ceza! Alkolmetreye karşı çıktı, 281 promil alkol çıktı

Selami Y.'ye Uygulanan İdari Para Cezası

Daha önce de benzer suçlardan ceza alan sürücüye bu kez, "ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmak", "alkolmetreyi üflemeyi reddetmek" ve "alkollü araç kullanmak" maddelerinden toplamda 52 bin 480 lira idari para cezası kesildi. Ereğli Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, benzer suçların önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdığını belirtti.Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye rekor ceza! Alkolmetreye karşı çıktı, 281 promil alkol çıktı

# karadeniz, araç, polis, trafik

30 Nis 2024 - 10:01 Zonguldak/ Karadenizereğli- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İhale iptal ilanı Gerede Belediyesi parke ve bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Resmi İlandır mask
İhale iptal ilanı Gerede Belediyesi parke ve bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Şefliği 103 ve Kky1, Hanyeri Şefliği 312 Ve 313 Kod Nolu Yollarda Üst Yapı Yapım İşi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Şefliği 103 ve Kky1, Hanyeri Şefliği 312 Ve 313 Kod Nolu Yollarda Üst Yapı Yapım İşi
Gerede Belediyesi Parke ve Bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Gerede Belediyesi Parke ve Bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerinde Gençlik Bakımı Kapsamında Dikenli Tel İhata Aplikasyon ve Yapım İşi Resmi İlandır mask
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerinde Gençlik Bakımı Kapsamında Dikenli Tel İhata Aplikasyon ve Yapım İşi
Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye rekor ceza! Alkolmetreye karşı çıktı, 281 promil alkol çıktı mask
Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye rekor ceza! Alkolmetreye karşı çıktı, 281 promil alkol çıktı
Trafikte tehlike yaratan başıboş tay, yaptıklarıyla herkesi şoke etti! mask
Trafikte tehlike yaratan başıboş tay, yaptıklarıyla herkesi şoke etti!
Lüks cip alev alev yandı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı mask
Lüks cip alev alev yandı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı
Bolu Göynük’te şaşırtıcı görüntüler! Yavru ayının yaptıklarına herkes şoke oldu mask
Bolu Göynük’te şaşırtıcı görüntüler! Yavru ayının yaptıklarına herkes şoke oldu
Bolu’da elektrikli motosikletli küçük saldırganlardan bıçaklı saldırı, 2 kişi yaralandı mask
Bolu’da elektrikli motosikletli küçük saldırganlardan bıçaklı saldırı, 2 kişi yaralandı
Tanju Özcan'dan çarpıcı açıklama: 'Altın için ormanlarımızı yok etmeye izin veremeyiz! mask
Tanju Özcan'dan çarpıcı açıklama: 'Altın için ormanlarımızı yok etmeye izin veremeyiz!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL