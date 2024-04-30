Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye rekor ceza! Alkolmetreye karşı çıktı, 281 promil alkol çıktı

Alkolmetreye Direnen Sürücüye Büyük Ceza

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, trafik ekipleri yoğun denetimlerine devam ediyor. Özellikle alkollü sürücülere yönelik yapılan denetimlerde, ehliyeti daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı iptal edilen Selami Y., tekrar alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. Selami Y. tarafından alkolmetreyi üflemekte direnç gösterilmesine rağmen, polis ekipleri ısrarla alkol testi yapılmasını talep etti.

281 Promil Alkollü Sürücüye Hastane Yolu

Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücünün kelimeleri dahi anlaşılmaz haldeydi. Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sırasında, direnç gösteren sürücü sonunda Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan kan testi sonucunda sürücünün 281 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yediemin Otoparkına Çekilen Araç ve Devam Eden Denetimler

Selami Y.'nin kullandığı araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. Ereğli Emniyet Müdürlüğü'nün trafik ekipleri, gece boyunca denetimlerine ara vermeden devam etti. Alkollü sürücülerin trafikte oluşturduğu risklere karşı uygulanan sıkı denetimler, diğer sürücülerin güvenliği için büyük önem taşıyor.

Selami Y.'ye Uygulanan İdari Para Cezası

Daha önce de benzer suçlardan ceza alan sürücüye bu kez, "ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmak", "alkolmetreyi üflemeyi reddetmek" ve "alkollü araç kullanmak" maddelerinden toplamda 52 bin 480 lira idari para cezası kesildi. Ereğli Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, benzer suçların önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdığını belirtti.