Husumetlisini otomobille ezerek öldüren zanlıya 16 yıl hapis cezası verildi!

Dehşet Anları

Bolu'nun Sultan köyünde yaşanan olay, 21 Ağustos gecesi meydana geldi. İsmail Çetin, otomobilinin önünü keserek 62 yaşındaki İrfan Başkalaycı'ya bıçakla saldırdı. Yaşanan korku dolu dakikalar, kan donduran bir cinayetle sonuçlandı. İrfan Başkalaycı, otomobili ile Çetin'in üzerinden geçerek olay yerinde ölümüne neden oldu.

Köy Kooperatifi Kavgası Kanlı Bitti

İki aile arasındaki köy kooperatifi gerginliği, cinayete zemin hazırladı. İddialara göre, köy kooperatifinde denetçilik yapan İsmail Çetin ve kooperatif başkanının babası İrfan Başkalaycı arasında, mali mevzular yüzünden husumet tırmanmıştı.

Mahkeme Kararı Açıklandı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık İrfan Başkalaycı'yı yargıladı. Başkalaycı'nın, yaşananlar sırasında yüksek tansiyon, şeker ve kalp hastalıkları sebebiyle büyük korku yaşadığını belirtmesi ve "ne yaptığını bilmediğini" söylemesi üzerine, mahkeme heyeti haksız tahrik indirimi uygulayarak 16 yıl hapis cezasına hükmetti.

Adalet Arayışı Sürüyor

Yaşananlar, köyde ve Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı. Olay, 3 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde gerçekleştiği için kamuoyunun tepkisi daha da büyüdü. İsmail Çetin'in yakınları ve toplumun büyük bir kısmı, kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.