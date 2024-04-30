Husumetlisini otomobille ezerek öldüren zanlıya 16 yıl hapis cezası verildi!
Bolu, Sultan köyünde otomobil cinayetinde, İrfan Başkalaycı, husumetli İsmail Çetin'i ezerek öldürdü. Mahkeme, Başkalaycı'ya 16 yıl hapis cezası verdi.
Dehşet Anları
Bolu'nun Sultan köyünde yaşanan olay, 21 Ağustos gecesi meydana geldi. İsmail Çetin, otomobilinin önünü keserek 62 yaşındaki İrfan Başkalaycı'ya bıçakla saldırdı. Yaşanan korku dolu dakikalar, kan donduran bir cinayetle sonuçlandı. İrfan Başkalaycı, otomobili ile Çetin'in üzerinden geçerek olay yerinde ölümüne neden oldu.
Köy Kooperatifi Kavgası Kanlı Bitti
İki aile arasındaki köy kooperatifi gerginliği, cinayete zemin hazırladı. İddialara göre, köy kooperatifinde denetçilik yapan İsmail Çetin ve kooperatif başkanının babası İrfan Başkalaycı arasında, mali mevzular yüzünden husumet tırmanmıştı.
Mahkeme Kararı Açıklandı
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık İrfan Başkalaycı'yı yargıladı. Başkalaycı'nın, yaşananlar sırasında yüksek tansiyon, şeker ve kalp hastalıkları sebebiyle büyük korku yaşadığını belirtmesi ve "ne yaptığını bilmediğini" söylemesi üzerine, mahkeme heyeti haksız tahrik indirimi uygulayarak 16 yıl hapis cezasına hükmetti.
Adalet Arayışı Sürüyor
Yaşananlar, köyde ve Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı. Olay, 3 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde gerçekleştiği için kamuoyunun tepkisi daha da büyüdü. İsmail Çetin'in yakınları ve toplumun büyük bir kısmı, kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.
30 Nis 2024 - 11:25 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.