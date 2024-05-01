Bolu Mudurnu'da mutfak tüpü paniği! Alev alev yandı!

Yangın Anı

Bolu'nun küçük ve sakin Mudurnu ilçesi, dün akşam saatlerinde bir yangın haberiyle çalkalandı. Edinilen bilgilere göre, Hacihalimler Köyü Merkez Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap bir evin mutfak bölümünde yer alan gaz tüpü, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Olay, yerel saat ile akşamüstü meydana geldi.

Komşuların Hızlı Müdahalesi

Yangının çıkış noktası olan mutfakta büyük panik yaşanırken, komşuların hızlı ve etkin müdahalesi faciayı önledi. Ev sahibi Ayşe Yaşar'ın ifadesine göre, alev alan tüpü fark eden aile bireyleri ve komşular, yangını kontrol altına almak için ıslak bezlerle müdahalede bulundular. Ancak tüpün alevleri, su dökülmesine rağmen söndürülemeyince, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Mudurnu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, olay yerine hızla ulaşarak yangına müdahale etti. Profesyonel ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Ev sahibi ve komşular, yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınmasının rahatlatıcı olduğunu dile getirdi.