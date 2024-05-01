Bolu Mudurnu'da mutfak tüpü paniği! Alev alev yandı!
Bolu Mudurnu'da meydana gelen mutfak tüpü yangını, komşular ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, mutfakta maddi hasar oluştu.
Yangın Anı
Bolu'nun küçük ve sakin Mudurnu ilçesi, dün akşam saatlerinde bir yangın haberiyle çalkalandı. Edinilen bilgilere göre, Hacihalimler Köyü Merkez Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap bir evin mutfak bölümünde yer alan gaz tüpü, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Olay, yerel saat ile akşamüstü meydana geldi.
Komşuların Hızlı Müdahalesi
Yangının çıkış noktası olan mutfakta büyük panik yaşanırken, komşuların hızlı ve etkin müdahalesi faciayı önledi. Ev sahibi Ayşe Yaşar'ın ifadesine göre, alev alan tüpü fark eden aile bireyleri ve komşular, yangını kontrol altına almak için ıslak bezlerle müdahalede bulundular. Ancak tüpün alevleri, su dökülmesine rağmen söndürülemeyince, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Operasyonu
Mudurnu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, olay yerine hızla ulaşarak yangına müdahale etti. Profesyonel ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Ev sahibi ve komşular, yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınmasının rahatlatıcı olduğunu dile getirdi.
01 May 2024 - 09:17 Bolu/ Mudurnu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.