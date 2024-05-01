12 İlde DEAŞ'a yönelik terör operasyonu! Bolu'dan 5 gözaltı

Bolu Merkezli DEAŞ Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Türkiye'nin 12 farklı ilinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. "Bozdoğan-34" kod adıyla gerçekleştirilen bu operasyonlarda toplam 41 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütüldü.

Bolu'da Yoğun Operasyon

Bolu, operasyonun en yoğun yaşandığı bölgelerden biri oldu. Bolu'da düzenlenen baskınlarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu operasyon, Bolu'nun terörle mücadeledeki etkin rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Operasyon Detayları

Operasyon, İstanbul, Eskişehir, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa olmak üzere toplam 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Yakalanan diğer şüpheliler arasında İstanbul'dan 10, Kırıkkale ve Kilis'ten beşer, Kocaeli'nden dört, Nevşehir ve Şanlıurfa'dan üçer kişi bulunuyor. Diğer illerde ise birer kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilenler

Operasyonlar sırasında ruhsatsız tabancalar, çok sayıda dijital materyal ile büyük miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Bu materyallerin terör örgütünün iletişim ve finansman ağlarının çözümlenmesinde kritik rol oynayacağı belirtiliyor.

Güvenlik Güçlerinin Başarısı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonun başarısının altını çizerek, güvenlik güçlerimizin terörle mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini vurguladı. Operasyonun, terör örgütlerine yönelik sürdürülebilir mücadelenin bir parçası olduğunu ve bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti.