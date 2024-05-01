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Yerli inovasyon "İnsansız Nano Helikopter!" Türkiye'den Dünya sahnesine insansız helikopter

Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirecek İnsansız Nano Helikopter projesi, Karabük Üniversitesi ve Uludoğan Savunma işbirliğiyle dışa bağımlılığı sona erdirecek.

İhlas Haber Ajansı
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Yerli inovasyon "İnsansız Nano Helikopter!" Türkiye'den Dünya sahnesine insansız helikopter
Yerli inovasyon "İnsansız Nano Helikopter!" Türkiye'den Dünya sahnesine insansız helikopter
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Karabük Üniversitesi'nde Devrim Niteliğinde Proje

Karabük Üniversitesi Teknoloji ve Geliştirme Bölgesi'nde (TEKNOKENT) Uludoğan Savunma Sanayi Teknoloji şirketi, Türk Silahlı Kuvvetleri için devrim niteliğinde bir adım atıyor. Geliştirilmekte olan "İnsansız Nano Helikopter" projesi, Türkiye'nin dışa bağımlılığını sona erdirme ve askeri gücüne katkı sağlama hedefiyle dikkat çekiyor.

Yerli inovasyon

TÜBİTAK'tan Tam Destek

Uludoğan Savunma'nın öncülüğündeki bu yenilikçi proje, TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında, 833 proje arasından seçilerek savunma sanayii için desteklenen 45 projeden biri oldu. Proje, özellikle askeri operasyonlar, doğal afetler ve arama kurtarma gibi kritik alanlarda kullanılmak üzere tasarlanıyor.

Teknolojik Üstünlük ve Stratejik İşbirlikleri

"Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Arama Kurtarma Gözlem Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Nano Sınıfta İnsansız Helikopter" adıyla bilinen proje, dünyada bu kapasitede ikinci, Türkiye’de ise ilk olma özelliği taşıyor. Yüksek teknoloji barındıran bu nano helikopter, yapay zeka modülü, uzun havada kalma süresi ve koaksiyel rotor yapısı gibi özellikleriyle öne çıkıyor.Yerli inovasyon

2025 Vizyonu: Seri Üretime Hazır

Yönetim Kurulu Başkanı Seyfeddin Cevdet Uludoğan, 2025 yılına kadar projeyi seri üretime geçireceklerini belirtti. Bu sayede, 200 bin dolar civarında olan insansız helikopter pazarında Türkiye'yi rakiplerine karşı daha rekabetçi bir konuma taşıyacak yerli ve milli bir ürün sunmayı hedefliyorlar.

Karabük Üniversitesi ile Güçlü İşbirliği

Projede, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Bayır'ın akademik danışmanlık hizmetleri ile teknolojik boyutun geliştirilmesi ve sanayiye uygulanabilirliği konusunda stratejik planlamalar yapılmakta. Üniversite-sanayi işbirliğinin güçlü bir örneği olarak, projenin Ar-Ge içeriği sürekli geliştirilmekte ve üniversitenin laboratuvar imkanlarından tam anlamıyla yararlanılmakta.Yerli inovasyon

# türkiye, karabük, teknoloji, destek

01 May 2024 - 10:30 Karabük- Teknoloji

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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