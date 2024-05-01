-

Bolu Dağı'nda sis engeli! D-100 kara yolu görüş mesafesini azalttı

Bolu Dağı, D-100 kara yolunda ulaşımı zorlaştırıyor. İstanbul-Ankara güzergahında önemli bir geçiş noktası olan Bolu Dağı'nda, Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğun sis görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. Sürücüler, sisin etkisiyle görüş mesafesinin yer yer sadece 30 metreye kadar indiği alanlarda büyük dikkatle ilerlemek zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Bolu Dağı'nda sis engeli! D-100 kara yolu görüş mesafesini azalttı
Bolu Dağı'nda sis engeli! D-100 kara yolu görüş mesafesini azalttı
+2
Büyütmek için resme tıklayın

Sürücülere Önemli Uyarılar ve Tavsiyeler

Bölgedeki sürücüler, sisli havalarda daha yavaş seyretmeli ve takip mesafelerini artırmalı. Özellikle Bolu Dağı gibi yüksek rakımlı bölgelerde ani görüş mesafesi düşüklüğüne hazırlıklı olunması gerekiyor. Yol kenarlarındaki uyarı levhaları ve trafik işaretlerine ekstra dikkat edilmesi, potansiyel kazaların önüne geçilmesinde büyük rol oynuyor.

Bolu Dağı'nda sis engeli! D-100 kara yolu görüş mesafesini azalttı

Sağanak Yağış Da Güzergahta Etkili

Bolu Dağı'nın yüksek kesimlerinde, zaman zaman etkili olan sağanak yağış, sürücüler için ek bir zorluk teşkil ediyor. Sis ve yağışın bir arada etkili olduğu dönemlerde, araç farlarının doğru şekilde kullanımı hayati önem taşıyor. Sis farları, bu tip hava koşullarında görüş kalitesini artırarak, daha güvenli bir sürüş imkanı sunuyor.Bolu Dağı'nda sis engeli! D-100 kara yolu görüş mesafesini azalttı

Meteorolojiden Güncel Hava Durumu Bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgedeki sürücüleri ve yerel halkı, hava durumu konusunda sürekli olarak güncellenen bilgilerle bilgilendiriyor. Sis ve yağışın ne kadar süreceği konusunda yapılan tahminler, yolculuk planları için büyük önem arz ediyor. Güncel hava durumu takibi yapmak, Bolu Dağı gibi kritik noktalarda seyahat edecekler için öneriliyor.Bolu Dağı'nda sis engeli! D-100 kara yolu görüş mesafesini azalttı

Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Yağış Etkisi Altında Seyahat

Bolu Dağı, D-100 kara yolunda yoğun sis ve aralıklı sağanaklar nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücüler, bu zorlu koşullarda maksimum dikkatle ilerlemeye çalışıyor. Bolu Dağı'nda seyahat edenler, güncel hava durumu bilgilerini takip etmeli ve dikkatli sürüş yapmalıdır.Bolu Dağı'nda sis engeli! D-100 kara yolu görüş mesafesini azalttı

# trafik, araç, meteoroloji, hava durumu, sağanak yağış

01 May 2024 - 14:01 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Çaydurt Şefliği 220 ve 224, Demirciler Şefliği 460, 466 ve 466-1 Hanyeri Şefliği 312 Kod Nolu yollarda büyük onarım yapım işi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Çaydurt Şefliği 220 ve 224, Demirciler Şefliği 460, 466 ve 466-1 Hanyeri Şefliği 312 Kod Nolu yollarda büyük onarım yapım işi
İhale iptal ilanı Gerede Belediyesi parke ve bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Resmi İlandır mask
İhale iptal ilanı Gerede Belediyesi parke ve bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Şefliği 103 ve Kky1, Hanyeri Şefliği 312 Ve 313 Kod Nolu Yollarda Üst Yapı Yapım İşi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Şefliği 103 ve Kky1, Hanyeri Şefliği 312 Ve 313 Kod Nolu Yollarda Üst Yapı Yapım İşi
Gerede Belediyesi Parke ve Bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Gerede Belediyesi Parke ve Bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Bolu Dağı Tüneli'nde 2. etap güçlendirme çalışmaları başlıyor! Tünel 157 metre uzayacak mask
Bolu Dağı Tüneli'nde 2. etap güçlendirme çalışmaları başlıyor! Tünel 157 metre uzayacak
Bolu Dağı'nda sis engeli! D-100 kara yolu görüş mesafesini azalttı mask
Bolu Dağı'nda sis engeli! D-100 kara yolu görüş mesafesini azalttı
Yerli inovasyon "İnsansız Nano Helikopter!" Türkiye'den Dünya sahnesine insansız helikopter mask
Yerli inovasyon "İnsansız Nano Helikopter!" Türkiye'den Dünya sahnesine insansız helikopter
Bolu Yeniçağa'da bilim şenliği rüzgarı! Geleceğin sınıf laboratuvarı projeleri sergilendi mask
Bolu Yeniçağa'da bilim şenliği rüzgarı! Geleceğin sınıf laboratuvarı projeleri sergilendi
12 İlde DEAŞ'a yönelik terör operasyonu! Bolu'dan 5 gözaltı mask
12 İlde DEAŞ'a yönelik terör operasyonu! Bolu'dan 5 gözaltı
Bolu Mudurnu'da mutfak tüpü paniği! Alev alev yandı! mask
Bolu Mudurnu'da mutfak tüpü paniği! Alev alev yandı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL