Bolu Dağı'nda sis engeli! D-100 kara yolu görüş mesafesini azalttı
Bolu Dağı, D-100 kara yolunda ulaşımı zorlaştırıyor. İstanbul-Ankara güzergahında önemli bir geçiş noktası olan Bolu Dağı'nda, Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğun sis görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. Sürücüler, sisin etkisiyle görüş mesafesinin yer yer sadece 30 metreye kadar indiği alanlarda büyük dikkatle ilerlemek zorunda kaldı.
Sürücülere Önemli Uyarılar ve Tavsiyeler
Bölgedeki sürücüler, sisli havalarda daha yavaş seyretmeli ve takip mesafelerini artırmalı. Özellikle Bolu Dağı gibi yüksek rakımlı bölgelerde ani görüş mesafesi düşüklüğüne hazırlıklı olunması gerekiyor. Yol kenarlarındaki uyarı levhaları ve trafik işaretlerine ekstra dikkat edilmesi, potansiyel kazaların önüne geçilmesinde büyük rol oynuyor.
Sağanak Yağış Da Güzergahta Etkili
Bolu Dağı'nın yüksek kesimlerinde, zaman zaman etkili olan sağanak yağış, sürücüler için ek bir zorluk teşkil ediyor. Sis ve yağışın bir arada etkili olduğu dönemlerde, araç farlarının doğru şekilde kullanımı hayati önem taşıyor. Sis farları, bu tip hava koşullarında görüş kalitesini artırarak, daha güvenli bir sürüş imkanı sunuyor.
Meteorolojiden Güncel Hava Durumu Bilgileri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgedeki sürücüleri ve yerel halkı, hava durumu konusunda sürekli olarak güncellenen bilgilerle bilgilendiriyor. Sis ve yağışın ne kadar süreceği konusunda yapılan tahminler, yolculuk planları için büyük önem arz ediyor. Güncel hava durumu takibi yapmak, Bolu Dağı gibi kritik noktalarda seyahat edecekler için öneriliyor.
Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Yağış Etkisi Altında Seyahat
Bolu Dağı, D-100 kara yolunda yoğun sis ve aralıklı sağanaklar nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücüler, bu zorlu koşullarda maksimum dikkatle ilerlemeye çalışıyor. Bolu Dağı'nda seyahat edenler, güncel hava durumu bilgilerini takip etmeli ve dikkatli sürüş yapmalıdır.
01 May 2024 - 14:01 Bolu- Gündem
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.