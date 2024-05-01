Bolu Dağı'nda sis engeli! D-100 kara yolu görüş mesafesini azalttı

Sürücülere Önemli Uyarılar ve Tavsiyeler

Bölgedeki sürücüler, sisli havalarda daha yavaş seyretmeli ve takip mesafelerini artırmalı. Özellikle Bolu Dağı gibi yüksek rakımlı bölgelerde ani görüş mesafesi düşüklüğüne hazırlıklı olunması gerekiyor. Yol kenarlarındaki uyarı levhaları ve trafik işaretlerine ekstra dikkat edilmesi, potansiyel kazaların önüne geçilmesinde büyük rol oynuyor.

Sağanak Yağış Da Güzergahta Etkili

Bolu Dağı'nın yüksek kesimlerinde, zaman zaman etkili olan sağanak yağış, sürücüler için ek bir zorluk teşkil ediyor. Sis ve yağışın bir arada etkili olduğu dönemlerde, araç farlarının doğru şekilde kullanımı hayati önem taşıyor. Sis farları, bu tip hava koşullarında görüş kalitesini artırarak, daha güvenli bir sürüş imkanı sunuyor.

Meteorolojiden Güncel Hava Durumu Bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgedeki sürücüleri ve yerel halkı, hava durumu konusunda sürekli olarak güncellenen bilgilerle bilgilendiriyor. Sis ve yağışın ne kadar süreceği konusunda yapılan tahminler, yolculuk planları için büyük önem arz ediyor. Güncel hava durumu takibi yapmak, Bolu Dağı gibi kritik noktalarda seyahat edecekler için öneriliyor.

Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Yağış Etkisi Altında Seyahat

Bolu Dağı, D-100 kara yolunda yoğun sis ve aralıklı sağanaklar nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücüler, bu zorlu koşullarda maksimum dikkatle ilerlemeye çalışıyor. Bolu Dağı'nda seyahat edenler, güncel hava durumu bilgilerini takip etmeli ve dikkatli sürüş yapmalıdır.