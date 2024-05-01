-

Bolu Dağı Tüneli'nde 2. etap güçlendirme çalışmaları başlıyor! Tünel 157 metre uzayacak

Temmuzda başlayacak Bolu Dağı Tüneli'nin 2. etap çalışmaları ile tünel uzatılıyor, depreme dayanıklı yeni yapısal iyileştirmeler yapılıyor. Trafik güvenliği ve altyapı dayanıklılığı artırılıyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Bolu Dağı Tüneli'nde 2. etap güçlendirme çalışmaları başlıyor! Tünel 157 metre uzayacak
Bolu Dağı Tüneli'nde 2. etap güçlendirme çalışmaları başlıyor! Tünel 157 metre uzayacak
+2
Büyütmek için resme tıklayın

Temmuzda Start Alacak 2. Etap Çalışmaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temmuz ayında başlayacak olan Bolu Dağı Tüneli'nin 2. etap güçlendirme çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2022'de meydana gelen heyelan sonrasında alınan önlemler kapsamında, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul- Ankara yönünde yapısal iyileştirmeler planlandığını açıkladı.

Bolu Dağı Tüneli'nde 2. etap güçlendirme çalışmaları başlıyor! Tünel 157 metre uzayacak

Tünel Uzatılıyor, Güvenlik Artırılıyor

Uraloğlu'nun açıklamasına göre, tünelin her iki tüpünde de portal uzatma çalışması gerçekleştirilecek. Bir tüp 90 metre, diğer tüp ise 67 metre uzatılarak toplamda 3 bin 115 metreye çıkartılacak. Ayrıca, viyadüklerde 9 adet çelik genleşme derzi değiştirilecek. Bu çalışmaların tamamı 50 gün içinde tamamlanmayı hedefliyor.Bolu Dağı Tüneli'nde 2. etap güçlendirme çalışmaları başlıyor! Tünel 157 metre uzayacak

Trafik Yönlendirmeleri ve Yol Kapatmaları

Çalışmalar süresince Bolu Dağı Geçişi'nin Kaynaşlı-Abant kavşakları arasındaki 23 kilometrelik kesim, temmuz ayında İstanbul istikametinde trafiğe kapatılacak. Trafik, D-100 Devlet Yolu'na yönlendirilerek, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan otoyola tekrar katılabilecekler.Bolu Dağı Tüneli'nde 2. etap güçlendirme çalışmaları başlıyor! Tünel 157 metre uzayacak

Yenilikçi Yapısal İyileştirmeler ve Deprem Güvenliği

Bakan Uraloğlu, yapılan çalışmaların deprem riskine karşı da önemli iyileştirmeler içerdiğini belirtti. Üç viyadükte, depreme dayanıklı özel tasarlanmış çelik genleşme derzlerinin değişimi yapıldı ve tünelin çıkış kısmında kullanılan 370 ton çelik ile yapılan koruge çelik yapı, heyelan gibi doğal afetlerde maksimum güvenlik sağlamak üzere tasarlandı.Bolu Dağı Tüneli'nde 2. etap güçlendirme çalışmaları başlıyor! Tünel 157 metre uzayacak

Bu önemli güzergah üzerindeki çalışmalar, ulaşım güvenliği ve altyapı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor, böylece Ankara-İstanbul arasındaki ulaşım daha da güvenli hale gelecek.

# istanbul, ankara, trafik

01 May 2024 - 14:10 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Çaydurt Şefliği 220 ve 224, Demirciler Şefliği 460, 466 ve 466-1 Hanyeri Şefliği 312 Kod Nolu yollarda büyük onarım yapım işi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Çaydurt Şefliği 220 ve 224, Demirciler Şefliği 460, 466 ve 466-1 Hanyeri Şefliği 312 Kod Nolu yollarda büyük onarım yapım işi
İhale iptal ilanı Gerede Belediyesi parke ve bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Resmi İlandır mask
İhale iptal ilanı Gerede Belediyesi parke ve bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Şefliği 103 ve Kky1, Hanyeri Şefliği 312 Ve 313 Kod Nolu Yollarda Üst Yapı Yapım İşi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Şefliği 103 ve Kky1, Hanyeri Şefliği 312 Ve 313 Kod Nolu Yollarda Üst Yapı Yapım İşi
Gerede Belediyesi Parke ve Bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Gerede Belediyesi Parke ve Bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Bolu Dağı Tüneli'nde 2. etap güçlendirme çalışmaları başlıyor! Tünel 157 metre uzayacak mask
Bolu Dağı Tüneli'nde 2. etap güçlendirme çalışmaları başlıyor! Tünel 157 metre uzayacak
Bolu Dağı'nda sis engeli! D-100 kara yolu görüş mesafesini azalttı mask
Bolu Dağı'nda sis engeli! D-100 kara yolu görüş mesafesini azalttı
Yerli inovasyon "İnsansız Nano Helikopter!" Türkiye'den Dünya sahnesine insansız helikopter mask
Yerli inovasyon "İnsansız Nano Helikopter!" Türkiye'den Dünya sahnesine insansız helikopter
Bolu Yeniçağa'da bilim şenliği rüzgarı! Geleceğin sınıf laboratuvarı projeleri sergilendi mask
Bolu Yeniçağa'da bilim şenliği rüzgarı! Geleceğin sınıf laboratuvarı projeleri sergilendi
12 İlde DEAŞ'a yönelik terör operasyonu! Bolu'dan 5 gözaltı mask
12 İlde DEAŞ'a yönelik terör operasyonu! Bolu'dan 5 gözaltı
Bolu Mudurnu'da mutfak tüpü paniği! Alev alev yandı! mask
Bolu Mudurnu'da mutfak tüpü paniği! Alev alev yandı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL