Bolu Dağı Tüneli'nde 2. etap güçlendirme çalışmaları başlıyor! Tünel 157 metre uzayacak

Temmuzda Start Alacak 2. Etap Çalışmaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temmuz ayında başlayacak olan Bolu Dağı Tüneli'nin 2. etap güçlendirme çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2022'de meydana gelen heyelan sonrasında alınan önlemler kapsamında, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul- Ankara yönünde yapısal iyileştirmeler planlandığını açıkladı.

Tünel Uzatılıyor, Güvenlik Artırılıyor

Uraloğlu'nun açıklamasına göre, tünelin her iki tüpünde de portal uzatma çalışması gerçekleştirilecek. Bir tüp 90 metre, diğer tüp ise 67 metre uzatılarak toplamda 3 bin 115 metreye çıkartılacak. Ayrıca, viyadüklerde 9 adet çelik genleşme derzi değiştirilecek. Bu çalışmaların tamamı 50 gün içinde tamamlanmayı hedefliyor.

Trafik Yönlendirmeleri ve Yol Kapatmaları

Çalışmalar süresince Bolu Dağı Geçişi'nin Kaynaşlı-Abant kavşakları arasındaki 23 kilometrelik kesim, temmuz ayında İstanbul istikametinde trafiğe kapatılacak. Trafik, D-100 Devlet Yolu'na yönlendirilerek, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan otoyola tekrar katılabilecekler.

Yenilikçi Yapısal İyileştirmeler ve Deprem Güvenliği

Bakan Uraloğlu, yapılan çalışmaların deprem riskine karşı da önemli iyileştirmeler içerdiğini belirtti. Üç viyadükte, depreme dayanıklı özel tasarlanmış çelik genleşme derzlerinin değişimi yapıldı ve tünelin çıkış kısmında kullanılan 370 ton çelik ile yapılan koruge çelik yapı, heyelan gibi doğal afetlerde maksimum güvenlik sağlamak üzere tasarlandı.

Bu önemli güzergah üzerindeki çalışmalar, ulaşım güvenliği ve altyapı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor, böylece Ankara-İstanbul arasındaki ulaşım daha da güvenli hale gelecek.