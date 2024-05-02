Bolu’da sinir krizi geçiren şahıs intihara teşebbüs etti! Polis şahsı sigara yakarken kurtardı

Bolu'da, eşi ve çocuğu sığınma evinde olan ve çocuğunu göremeyen Mustafa B. (28), sinir krizi geçirerek Bolu Belediye binasının yanındaki bir terasa çıktı. Saat 18.30 sularında yaşanan bu olay, vatandaşların ihbarları üzerine hızlı bir şekilde güvenlik güçlerinin ve acil yardım ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle devam etti.

Tehlikeli Saatler ve İkna Çabaları

Mustafa B., yüksek bir noktada kendisine benzini ve alkol şişeleri dökerek intihar tehdidinde bulundu. Yaklaşık bir buçuk saat süren ikna çalışmalarına rağmen Mustafa B., çocuğunun kendisine getirilmesini talep ederek etrafa bağırışlarına devam etti. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sürdürülen ikna çabaları, şahsın elindeki kırık alkol şişesiyle kendine zarar vermesiyle zor anlar yaşattı.

Kritik Kurtarma Operasyonu

İkna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine Mustafa B. yakınlarından bir sigara istedi. Bu sırada polis ekipleri, Mustafa B.'nin dikkatini dağıtmak amacıyla ona sigara verdiler. Sigarayı yakmaya çalışırken dalgınlaşan Mustafa B., polis ekipleri tarafından dikkati dağıtılarak güvenli bir şekilde terastan indirildi. Kelepçelenerek güvenliğe alınan şahıs, sağlık ekiplerince hızla ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Hastanede Tedavi Altına Alındı

Üzerine benzin dökülmüş ve kollarında kesikler bulunan Mustafa B., derhal hastanede tedavi altına alındı. Bolu polisi, yaşanan bu tehlikeli duruma karşı gösterdiği profesyonellik ve hızlı müdahale ile büyük bir facianın önüne geçti.