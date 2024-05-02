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Bolu’da sinir krizi geçiren şahıs intihara teşebbüs etti! Polis şahsı sigara yakarken kurtardı

Bolu'da, çocuğunu göremeyen ve eşi sığınma evinde olan bir adam, belediye binası yanında sinir krizi geçirerek kendini tehlikeye attı. Polis, sigara ile dikkatini dağıtarak şahsı güvenle indirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu’da sinir krizi geçiren şahıs intihara teşebbüs etti! Polis şahsı sigara yakarken kurtardı
Bolu’da sinir krizi geçiren şahıs intihara teşebbüs etti! Polis şahsı sigara yakarken kurtardı
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Bolu'da, eşi ve çocuğu sığınma evinde olan ve çocuğunu göremeyen Mustafa B. (28), sinir krizi geçirerek Bolu Belediye binasının yanındaki bir terasa çıktı. Saat 18.30 sularında yaşanan bu olay, vatandaşların ihbarları üzerine hızlı bir şekilde güvenlik güçlerinin ve acil yardım ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle devam etti.

Bolu’da sinir krizi geçiren şahıs intihara teşebbüs etti! Polis şahsı sigara yakarken kurtardı

Tehlikeli Saatler ve İkna Çabaları
Mustafa B., yüksek bir noktada kendisine benzini ve alkol şişeleri dökerek intihar tehdidinde bulundu. Yaklaşık bir buçuk saat süren ikna çalışmalarına rağmen Mustafa B., çocuğunun kendisine getirilmesini talep ederek etrafa bağırışlarına devam etti. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sürdürülen ikna çabaları, şahsın elindeki kırık alkol şişesiyle kendine zarar vermesiyle zor anlar yaşattı.Bolu’da sinir krizi geçiren şahıs intihara teşebbüs etti! Polis şahsı sigara yakarken kurtardı

Kritik Kurtarma Operasyonu
İkna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine Mustafa B. yakınlarından bir sigara istedi. Bu sırada polis ekipleri, Mustafa B.'nin dikkatini dağıtmak amacıyla ona sigara verdiler. Sigarayı yakmaya çalışırken dalgınlaşan Mustafa B., polis ekipleri tarafından dikkati dağıtılarak güvenli bir şekilde terastan indirildi. Kelepçelenerek güvenliğe alınan şahıs, sağlık ekiplerince hızla ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.Bolu’da sinir krizi geçiren şahıs intihara teşebbüs etti! Polis şahsı sigara yakarken kurtardı

Hastanede Tedavi Altına Alındı
Üzerine benzin dökülmüş ve kollarında kesikler bulunan Mustafa B., derhal hastanede tedavi altına alındı. Bolu polisi, yaşanan bu tehlikeli duruma karşı gösterdiği profesyonellik ve hızlı müdahale ile büyük bir facianın önüne geçti.

Bolu’da sinir krizi geçiren şahıs intihara teşebbüs etti! Polis şahsı sigara yakarken kurtardı
Bolu’da sinir krizi geçiren şahıs intihara teşebbüs etti! Polis şahsı sigara yakarken kurtardı

# tedavi, polis, belediye

02 May 2024 - 09:13 Bolu- Asayiş

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