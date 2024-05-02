Belediyesi'nden 1 Mayıs'ta anlamlı etkinlik! İşçiler rafting yaparak kutladı

Özel Gün İçin Özel Etkinlik

Düzce Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak amacıyla personeline özel bir sürpriz hazırladı. Belediye, personelinin Melen Çayı'nda rafting yapmasını sağlayarak farklı ve heyecanlı bir kutlama organize etti. Rafting etkinliği, belediye çalışanlarının iş stresini atarak doğa ile iç içe eğlenceli zaman geçirmelerine olanak sağladı.

Hayatlarında İlk Kez Rafting Heyecanı

Düzce Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, belediye personeli hayatlarında ilk defa rafting deneyimi yaşama fırsatı buldu. Katılımcılar, profesyonel eğitmenler eşliğinde aldıkları kısa bir eğitimin ardından Melen Çayı'nın serin sularına adım attı.

Takım Ruhu ve Dayanışma

Etkinlikle ilgili bilgi veren Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Bayrak, "1 Mayıs'ı unutulmaz kılmak için bu etkinliği planladık. İşçilerimizin dayanışmasını ve takım ruhunu pekiştirmeyi hedefledik. Tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar, sağlıklı ve mutlu bir yıl dilerim" şeklinde konuştu.

Rafting İlk Tecrübe Olacak

İlk kez rafting yapacak olan personel Orkut Ceylan, "Belediyemizden Allah razı olsun. Çok güçlü rakiplerimiz var. İlk defa bineceğimiz için heyecanlıyız. İnşallah parkuru başarıyla tamamlayacağız" dedi. Diğer belediye çalışanı Fahrettin Dudak ise, "İlk defa rafting yapacağım için heyecanlıyım. Belediyemizin bu etkinliği düzenlemesi bizim için büyük bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Gelecek Planları

Düzce Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Yasin Tüfekçi, geçmiş etkinliklerden de bahsederek, "Geçen yıl da 500 gençimize rafting yapma şansı vermiştik. Bu yıl da belediyenin sahada çalışan personelini rafting ile ödüllendirmek istedik" şeklinde konuştu.