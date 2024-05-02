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Domuz sürüsü şehre indi! Kimse ne olduğuna inanamadı! Herkes kaçtı

Zonguldak'ta açlıkla mücadele eden bir domuz sürüsü, yiyecek arayışında Devrek ilçesinin merkezine indi. Bu nadir olay, yerel bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Domuz sürüsü şehre indi! Kimse ne olduğuna inanamadı! Herkes kaçtı
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Zonguldak Devrek'te Açlık Krizi

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi, açlıkla mücadele eden bir domuz sürüsünün şehir merkezine inmesiyle gündeme oturdu. Aç kaldıkları tahmin edilen domuzlar, yiyecek arayışı içerisinde şehrin sokaklarına kadar geldi.

Domuz sürüsü şehre indi! Kimse ne olduğuna inanamadı! Herkes kaçtı

Vatandaşın Kamerasına Yansıyan Olağanüstü Anlar

Olay, yiyecek bulmak için mahalleyi mesken tutan domuz sürüsünün, tesadüfen bölgeden geçmekte olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımasıyla belgelendi. Aracıyla evine dönmekte olan yerel bir sakin, ani gürültüler üzerine etrafa bakarken domuzları fark etti ve hemen telefonunu çıkararak bu nadir görülen anı kaydetti.Domuz sürüsü şehre indi! Kimse ne olduğuna inanamadı! Herkes kaçtı

Domuzlar Ne Yaptı?

Görüntülerde, bir süre çevrede yiyecek arayan ve oynayan domuzların, sonunda aracı fark edip hızla kaçtıkları görülüyor. Şehir merkezine kadar inen yaban domuzları, açlık ve yiyecek bulma çabalarıyla dikkat çekiyor.

Yaban Hayatı ve İnsanlar: Bir Arada Yaşam Mücadelesi

Bu olay, yaban hayatı ile yerleşim yerleri arasındaki etkileşimin giderek arttığını gösteriyor. İklim değişiklikleri ve doğal yaşam alanlarının azalması gibi faktörler, yaban hayvanlarının yiyecek bulmak için insan habitatlarına yönelmesine neden oluyor.

02 May 2024 - 09:33 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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