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Akondroplazi hastalığı aşka engel Tanımadı!

Zonguldak, Çatalağzı beldesinde akondroplazi hastalığına sahip olan Alimen ve İrem Şükran Gülpınar çifti, tüm zorluklara rağmen aşklarını resmileştirerek evlendi. Çiftin nikahını, bölgenin sevilen ismi Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş kıydı.

İhlas Haber Ajansı
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Akondroplazi hastalığı aşka engel Tanımadı!
Akondroplazi hastalığı aşka engel Tanımadı!
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Sosyal Medyada Başlayan Aşk Hikayesi

25 yaşındaki Trabzonlu müzisyen Alimen Gülpınar, sosyal medya üzerinden paylaştığı videolar ile dikkat çekti. El sanatlarıyla ilgilenen İrem Şükran Kılıç bu videolar aracılığıyla Alimen ile tanışarak, ikilinin iletişimi kısa sürede aşka dönüştü. Çift, sosyal medya üzerinden başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

Akondroplazi hastalığı aşka engel Tanımadı!

Düğün Hazırlıkları ve Destekler

Alimen Gülpınar, İrem'in ailesinin yaşadığı Zonguldak'a taşınarak evlenme kararı aldı. Maddi zorluklar ve iş bulma sıkıntılarına rağmen her iki ailenin de desteği ile nikah hazırlıkları yapıldı. Çift, nikah sonrası kurban Bayramı'nda düğün yapmayı planlıyor.Akondroplazi hastalığı aşka engel Tanımadı!

Nikah Töreninden Duygusal Anlar

1 metre 27 santim boyundaki çiftin nikah töreni, duygusal ve neşeli anlara sahne oldu. İrem Gülpınar, törende eşinin soyadını alarak yeni hayatına adım attı. Alimen Gülpınar, yaşadığı maddi ve fiziksel zorluklara rağmen, eşinin ve ailesinin desteğiyle hayata tutunuyor. Nikah töreninde evlilik cüzdanının gelin tarafından kabul edilmesi ve çiftin dansı, törene katılan yakınlarını duygulandırdı.Akondroplazi hastalığı aşka engel Tanımadı!

Çatalağzı Belediye Başkanı'ndan Tebrikler

Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, iş kurma konusunda da destek olma temennisinde bulundu. Başkan Palabaş, aşkın ve desteğin her türlü engeli aşabileceğine vurgu yaptı.Akondroplazi hastalığı aşka engel Tanımadı!

# belediye, başkan, destek, Medya

02 May 2024 - 09:39 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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