Akondroplazi hastalığı aşka engel Tanımadı!
Zonguldak, Çatalağzı beldesinde akondroplazi hastalığına sahip olan Alimen ve İrem Şükran Gülpınar çifti, tüm zorluklara rağmen aşklarını resmileştirerek evlendi. Çiftin nikahını, bölgenin sevilen ismi Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş kıydı.
Sosyal Medyada Başlayan Aşk Hikayesi
25 yaşındaki Trabzonlu müzisyen Alimen Gülpınar, sosyal medya üzerinden paylaştığı videolar ile dikkat çekti. El sanatlarıyla ilgilenen İrem Şükran Kılıç bu videolar aracılığıyla Alimen ile tanışarak, ikilinin iletişimi kısa sürede aşka dönüştü. Çift, sosyal medya üzerinden başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.
Düğün Hazırlıkları ve Destekler
Alimen Gülpınar, İrem'in ailesinin yaşadığı Zonguldak'a taşınarak evlenme kararı aldı. Maddi zorluklar ve iş bulma sıkıntılarına rağmen her iki ailenin de desteği ile nikah hazırlıkları yapıldı. Çift, nikah sonrası kurban Bayramı'nda düğün yapmayı planlıyor.
Nikah Töreninden Duygusal Anlar
1 metre 27 santim boyundaki çiftin nikah töreni, duygusal ve neşeli anlara sahne oldu. İrem Gülpınar, törende eşinin soyadını alarak yeni hayatına adım attı. Alimen Gülpınar, yaşadığı maddi ve fiziksel zorluklara rağmen, eşinin ve ailesinin desteğiyle hayata tutunuyor. Nikah töreninde evlilik cüzdanının gelin tarafından kabul edilmesi ve çiftin dansı, törene katılan yakınlarını duygulandırdı.
Çatalağzı Belediye Başkanı'ndan Tebrikler
Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, iş kurma konusunda da destek olma temennisinde bulundu. Başkan Palabaş, aşkın ve desteğin her türlü engeli aşabileceğine vurgu yaptı.
02 May 2024 - 09:39 Zonguldak- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.