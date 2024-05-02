Eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşının aracına bomba düzeneği döşedi! Polis bile şoke oldu

Korkunç Plan Kartelde Ortaya Çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, eski sevgilisinin yeni partnerinin arabasına bomba benzeyen düzenek kurarak dehşet saçan bir olaya şahit oldu. Batuhan Y. adındaki genç adamın aracı, babası tarafından yağ kaçağı tespiti üzerine Kışla Sanayi Sitesi'ne götürüldü. Araç ustası, inceleme sırasında aracın kartelinde ve egzoz arasında şüpheli bir düzenek buldu. Usta, durumu hemen araç sahibine ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bomba İmha Ekipleri Harekete Geçti

Olay yerine intikal eden bomba imha uzmanları ve çeşitli kolluk kuvvetleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirerek düzeneği incelemeye aldı. Düzenekten üç adet torpil ve bir ilaç kutusu çıkarılarak kontrollü bir şekilde patlatıldı. Batuhan Y.'nin ifadesi ve olay yerinde bulunan deliller, şüpheli düzeneği eski kız arkadaşı Rabia S.’nin takıntılı eski erkek arkadaşı Serdar E. tarafından yerleştirildiği yönünde güçlü kanıtlar sundu.

Şüpheli Üst Aramada Yakalandı

Serdar E., Rabia S.'nin evinin krokisiyle birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, Rabia S.’nin eski sevgilisi olduğu ve sürekli tehdit ettiği, fiziksel takip yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma derinleştirilirken, Serdar E. altı ayrı suçlama ile mahkemeye sevk edildi.

Cezaevine Gönderildi

Serdar E.'nin halkı tedirgin edici eylemleri ve terörle ilişkili suçlamalar nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi paylaşıldı. Batuhan Y. ve Rabia S.'nin Serdar E. hakkında daha önce de şikayetleri olduğu belirtildi.