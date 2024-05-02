Drift yapan çılgın sürücü, yanından geçen aracı umursamadı! Faciaya yol açıyordu
Karabük'te drift yaparken başka bir araca çarpma tehlikesi geçiren sürücü, son anda manevra yaparak faciadan kurtuldu. Tehlikeli sürüş ve trafik güvenliği ile ilgili detaylar haberimizde.
Drift Heyecanı Az Kalsın Faciaya Dönüşüyordu
Karabük'ün Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi'nde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir sürücünün boş yolda drift yapma girişimi, başka bir aracın tehlikeli bir şekilde yaklaşmasıyla neredeyse felakete dönüşüyordu. Drift yapan aracın, yoldan geçen diğer aracı son anda fark etmesi ve hızla manevra yaparak çarpışmayı önlemesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tehlikeli Manevralar ve Sürücülerin Dikkatsizliği
Görüntülerde, kontrolünü kaybeden otomobilin diğer araca çarpmamak için yaptığı ani manevralar gözler önüne seriliyor. Olay, diğer sürücülerin ve yayaların can güvenliği açısından ciddi riskler taşıyor. Uzmanlar, bu tür tehlikeli hareketlerin trafiğin yoğun olduğu bölgelerde büyük tehlikeler yaratabileceğini ve ciddi kazalara yol açabileceğini vurguluyor.
Başka Bir Kazada Maddi Hasar: Altı Araç Birbirine Girdi
Ayrıca, aynı gün içinde Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde de dikkate değer bir trafik kazası meydana geldi. Altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında büyük maddi hasar oluştu. Olay yerine hızla ulaşan trafik ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor ve kazaya karışan sürücülerle ilgili soruşturma başlatıldı.
02 May 2024 - 09:57 Karabük- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.