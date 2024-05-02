Drift yapan çılgın sürücü, yanından geçen aracı umursamadı! Faciaya yol açıyordu

Drift Heyecanı Az Kalsın Faciaya Dönüşüyordu

Karabük'ün Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi'nde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir sürücünün boş yolda drift yapma girişimi, başka bir aracın tehlikeli bir şekilde yaklaşmasıyla neredeyse felakete dönüşüyordu. Drift yapan aracın, yoldan geçen diğer aracı son anda fark etmesi ve hızla manevra yaparak çarpışmayı önlemesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tehlikeli Manevralar ve Sürücülerin Dikkatsizliği

Görüntülerde, kontrolünü kaybeden otomobilin diğer araca çarpmamak için yaptığı ani manevralar gözler önüne seriliyor. Olay, diğer sürücülerin ve yayaların can güvenliği açısından ciddi riskler taşıyor. Uzmanlar, bu tür tehlikeli hareketlerin trafiğin yoğun olduğu bölgelerde büyük tehlikeler yaratabileceğini ve ciddi kazalara yol açabileceğini vurguluyor.

Başka Bir Kazada Maddi Hasar: Altı Araç Birbirine Girdi

Ayrıca, aynı gün içinde Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde de dikkate değer bir trafik kazası meydana geldi. Altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında büyük maddi hasar oluştu. Olay yerine hızla ulaşan trafik ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor ve kazaya karışan sürücülerle ilgili soruşturma başlatıldı.