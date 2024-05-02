Taksi şoförüne çifte saldırı! Tartışma kanlı bitti!

Kafe Sahibi Şoföre Acımasız Saldırı

Edinilen bilgiye göre, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Niyazi G., iş yerinde çalışan E.B. ile henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve iddialara göre E.B., Niyazi G.'yi önce karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Ardından, eline aldığı kazmayla Niyazi G.'nin başına vurdu.

Olay Yerine Sağlık ve Polis Ekipleri Sevk Edildi

Ağır yaralanan Niyazi G., olay yerine hızla çağrılan sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada başına saplanan kazma dikkatle çıkarıldıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Niyazi G.'nin sağlık durumu hakkında endişeler devam ederken, saldırgan E.B. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.