Taksi şoförüne çifte saldırı! Tartışma kanlı bitti!
Kastamonu, İnebolu'da taksi şoförü Niyazi G., çalışanı tarafından önce bıçaklandı sonra başına kazma ile vurularak ağır yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kafe Sahibi Şoföre Acımasız Saldırı
Edinilen bilgiye göre, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Niyazi G., iş yerinde çalışan E.B. ile henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve iddialara göre E.B., Niyazi G.'yi önce karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Ardından, eline aldığı kazmayla Niyazi G.'nin başına vurdu.
Olay Yerine Sağlık ve Polis Ekipleri Sevk Edildi
Ağır yaralanan Niyazi G., olay yerine hızla çağrılan sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada başına saplanan kazma dikkatle çıkarıldıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Niyazi G.'nin sağlık durumu hakkında endişeler devam ederken, saldırgan E.B. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.
02 May 2024 - 10:05 Kastamonu/ İnebolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.