Bolu yaşanan doğa olayına karşı, uzmanından kritik uyarı! “Çöl tozları ölümcül olabilir”
Çöl tozları, Bolu'da gökyüzünü kırmızıya, mora ve sarıya boyadı. Doç. Dr. İlhan Sağsen, bu tozların sağlık üzerindeki ciddi tehlikelerini ve ölümcül sonuçlarını anlattı.
Afrika'dan Gelen Toz Bulutları Tehlike Saçıyor
Bolu üzerinden geçen çöl tozları, gökyüzünü kırmızı, mor ve sarı renklere büründürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı, bölgedeki hava kalitesini ve görüş mesafesini olumsuz yönde etkileyen çöl tozlarına dikkat çekti. Çamur yağışları ve ulaşımda yaşanan aksamalar da bu doğa olayının etkileri arasında.
Toz Taşınımı Sağlık İçin Büyük Tehdit
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Doç. Dr. İlhan Sağsen, Afrika üzerinden gelen toz taşınımının, ölümcül olabilecek sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Sağsen, nefes darlığı ve alerjisi olan bireyler için kapalı alanlarda kalma tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, solunum problemleri, halsizlik ve baş ağrısı gibi sağlık sorunlarının artabileceğini vurguladı.
1952 Londra Sisi ve Çöl Tozlarının Benzer Etkileri
Doç. Dr. Sağsen, 1952 yılında Londra'da yaşanan ve yaklaşık 5 bin insanın ölümüne neden olan Londra sisi ile çöl tozlarının benzer etkilerine dikkat çekti. Bu tozların, uzun mesafeleri aşarak okyanusları geçip farklı kıtaları etkileyebildiğini ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini söyledi.
Çöl Tozlarının Görsel ve Sağlık Üzerine Etkileri
Kırmızı gökyüzü olayının normal olduğunu belirten Sağsen, çöl tozlarının ince partikülleri sayesinde bu renk değişiminin meydana geldiğini ifade etti. Tozun etkisinin genellikle 2-3 gün sürdüğünü, bu süre zarfında havanın kalitesini bozduğunu ve sağlık problemlerine sebep olduğunu açıkladı.
02 May 2024 - 10:58 Bolu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.