Bolu yaşanan doğa olayına karşı, uzmanından kritik uyarı! “Çöl tozları ölümcül olabilir”

Afrika'dan Gelen Toz Bulutları Tehlike Saçıyor

Bolu üzerinden geçen çöl tozları, gökyüzünü kırmızı, mor ve sarı renklere büründürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı, bölgedeki hava kalitesini ve görüş mesafesini olumsuz yönde etkileyen çöl tozlarına dikkat çekti. Çamur yağışları ve ulaşımda yaşanan aksamalar da bu doğa olayının etkileri arasında.

Toz Taşınımı Sağlık İçin Büyük Tehdit

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Doç. Dr. İlhan Sağsen, Afrika üzerinden gelen toz taşınımının, ölümcül olabilecek sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Sağsen, nefes darlığı ve alerjisi olan bireyler için kapalı alanlarda kalma tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, solunum problemleri, halsizlik ve baş ağrısı gibi sağlık sorunlarının artabileceğini vurguladı.

1952 Londra Sisi ve Çöl Tozlarının Benzer Etkileri

Doç. Dr. Sağsen, 1952 yılında Londra'da yaşanan ve yaklaşık 5 bin insanın ölümüne neden olan Londra sisi ile çöl tozlarının benzer etkilerine dikkat çekti. Bu tozların, uzun mesafeleri aşarak okyanusları geçip farklı kıtaları etkileyebildiğini ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini söyledi.

Çöl Tozlarının Görsel ve Sağlık Üzerine Etkileri

Kırmızı gökyüzü olayının normal olduğunu belirten Sağsen, çöl tozlarının ince partikülleri sayesinde bu renk değişiminin meydana geldiğini ifade etti. Tozun etkisinin genellikle 2-3 gün sürdüğünü, bu süre zarfında havanın kalitesini bozduğunu ve sağlık problemlerine sebep olduğunu açıkladı.