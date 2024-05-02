Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur! Sürücülere uyarılar yapılıyor

Sürücülere Önemli Uyarılar

Bolu Dağı'nda seyir halinde olan sürücüler, azalan görüş mesafesi sebebiyle büyük bir dikkatle hareket etmeye zorlandı. Yol boyunca sürücülerin güvenliği için trafik ve karayolları ekipleri, hatalı sollama yapmama, yakın takipten kaçınma ve hız limitlerine riayet etme konusunda uyarılarda bulundu.

Ara Sıra Yağmur Geçişleri

Güzergahın yüksek kesimlerinde aralıklarla yağmur geçişlerinin olduğu gözlemlendi. Bu durum, zaten zorlu olan sürüş koşullarını daha da tehlikeli hale getirebiliyor. Sürücüler, ıslak ve kaygan yollarda ekstra dikkatli olmaları konusunda ikaz edildi.

Trafik İşaretlerine Dikkat

Karayolları ekipleri, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarının önemini vurgulayarak, her türlü dikkatsizliğin önüne geçmeye çalışıyor. Özellikle sisli havalarda, işaretlerin görülebilirliğinin azalması potansiyel kazaları beraberinde getirebilir.