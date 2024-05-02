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Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur! Sürücülere uyarılar yapılıyor

Türkiye'nin önemli karayolu güzergahlarından D-100, Bolu Dağı geçişinde sisin etkisi altına girdi. İstanbul ve Ankara arasındaki hayati ulaşım köprüsü olan bu bölüm, özellikle Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde yoğun sise maruz kaldı. Görüş mesafesi bu kesimlerde zaman zaman 40 metreye kadar düştü.

Anadolu Ajansı
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Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur! Sürücülere uyarılar yapılıyor
Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur! Sürücülere uyarılar yapılıyor
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Sürücülere Önemli Uyarılar
Bolu Dağı'nda seyir halinde olan sürücüler, azalan görüş mesafesi sebebiyle büyük bir dikkatle hareket etmeye zorlandı. Yol boyunca sürücülerin güvenliği için trafik ve karayolları ekipleri, hatalı sollama yapmama, yakın takipten kaçınma ve hız limitlerine riayet etme konusunda uyarılarda bulundu.

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur! Sürücülere uyarılar yapılıyor

Ara Sıra Yağmur Geçişleri
Güzergahın yüksek kesimlerinde aralıklarla yağmur geçişlerinin olduğu gözlemlendi. Bu durum, zaten zorlu olan sürüş koşullarını daha da tehlikeli hale getirebiliyor. Sürücüler, ıslak ve kaygan yollarda ekstra dikkatli olmaları konusunda ikaz edildi.Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur! Sürücülere uyarılar yapılıyor

Trafik İşaretlerine Dikkat
Karayolları ekipleri, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarının önemini vurgulayarak, her türlü dikkatsizliğin önüne geçmeye çalışıyor. Özellikle sisli havalarda, işaretlerin görülebilirliğinin azalması potansiyel kazaları beraberinde getirebilir.Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur! Sürücülere uyarılar yapılıyor
# trafik

02 May 2024 - 11:08 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı
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Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur! Sürücülere uyarılar yapılıyor
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