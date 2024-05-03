-

Bolu ve 76 ilde "SİBERGÖZ-37" operasyonu! Çocuk istismarına karşı siber mücadelede büyük adım

Bolu'da ve 76 ilde gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-37" operasyonunda, 156 şüpheli yakalandı. Çocuklara yönelik cinsel içerikli materyallerin bulunması ve el konulması ile büyük bir başarı sağlandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bolu ve 76 ilde "SİBERGÖZ-37" operasyonu! Çocuk istismarına karşı siber mücadelede büyük adım
Bolu ve 76 ilde "SİBERGÖZ-37" operasyonu! Çocuk istismarına karşı siber mücadelede büyük adım
+1
Büyütmek için resme tıklayın

77 İlde Büyük Siber Operasyon

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-37" operasyonu, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadelede önemli bir adım attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bilgilerine göre, 156 şüpheli bu operasyonlar kapsamında yakalandı. Operasyonun odak noktasında Bolu şehri de yer aldı, burada yapılan başarılı baskınlarla birçok dijital materyale el konuldu.

Bolu ve 76 ilde

Bolu'da Etkin Mücadele ve Sonuçlar

Bolu, siber suçlarla mücadelede önemli bir merkez haline geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, çocuklara yönelik cinsel içerikli fotoğraf ve videoların indirilmesini tespit etti. Bu başarılı operasyonlarla çocukları koruma altına almayı amaçlayan kolluk kuvvetleri, toplumun huzuru için gece gündüz demeden çalışmaktadır.Bolu ve 76 ilde

Uluslararası İş Birlikleri ve Başarılar

Operasyon, CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) gibi uluslararası kuruluşlarla yapılan iş birlikleri sayesinde daha da güçlendi. Yerlikaya'nın ifadelerine göre, bu iş birlikleri operasyonun uluslararası düzeyde başarıya ulaşmasını sağladı.Bolu ve 76 ilde

Kahraman Polislerimiz ve Toplumun Desteği

İçişleri Bakanı, operasyonlarda görev alan polisleri 'kahraman' olarak nitelendirerek, onların fedakar çalışmalarını övdü. Toplumun desteğiyle birlikte, siber vatanımızı koruma altına alan güvenlik güçlerimiz, çocuklarımızın güvenli bir geleceğe sahip olmaları için önemli adımlar atmaktadır.

# türkiye, uluslararası

03 May 2024 - 09:18 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
T.C. Bolu Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kırtasiye malzemesi alınacaktır Resmi İlandır mask
T.C. Bolu Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kırtasiye malzemesi alınacaktır
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Çaydurt Şefliği 220 ve 224, Demirciler Şefliği 460, 466 ve 466-1 Hanyeri Şefliği 312 Kod Nolu yollarda büyük onarım yapım işi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Çaydurt Şefliği 220 ve 224, Demirciler Şefliği 460, 466 ve 466-1 Hanyeri Şefliği 312 Kod Nolu yollarda büyük onarım yapım işi
İhale iptal ilanı Gerede Belediyesi parke ve bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Resmi İlandır mask
İhale iptal ilanı Gerede Belediyesi parke ve bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Şefliği 103 ve Kky1, Hanyeri Şefliği 312 Ve 313 Kod Nolu Yollarda Üst Yapı Yapım İşi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Şefliği 103 ve Kky1, Hanyeri Şefliği 312 Ve 313 Kod Nolu Yollarda Üst Yapı Yapım İşi
Bolu'da İsrail’e tepki! Üniversite camiasından Gazze'ye "sessiz" destek mask
Bolu'da İsrail’e tepki! Üniversite camiasından Gazze'ye "sessiz" destek
Bolu'da sıfır atık ve geri dönüşüm zirvesi! Geleceği şekillendirme adımları mask
Bolu'da sıfır atık ve geri dönüşüm zirvesi! Geleceği şekillendirme adımları
Bolu Dağı'nda yoğun sis tehlikesi! Görüş mesafesi 30 metreye düştü mask
Bolu Dağı'nda yoğun sis tehlikesi! Görüş mesafesi 30 metreye düştü
Bolu ve 76 ilde "SİBERGÖZ-37" operasyonu! Çocuk istismarına karşı siber mücadelede büyük adım mask
Bolu ve 76 ilde "SİBERGÖZ-37" operasyonu! Çocuk istismarına karşı siber mücadelede büyük adım
Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur! Sürücülere uyarılar yapılıyor mask
Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur! Sürücülere uyarılar yapılıyor
Bolu yaşanan doğa olayına karşı, uzmanından kritik uyarı! “Çöl tozları ölümcül olabilir” mask
Bolu yaşanan doğa olayına karşı, uzmanından kritik uyarı! “Çöl tozları ölümcül olabilir”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL