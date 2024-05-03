Bolu ve 76 ilde "SİBERGÖZ-37" operasyonu! Çocuk istismarına karşı siber mücadelede büyük adım
Bolu'da ve 76 ilde gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-37" operasyonunda, 156 şüpheli yakalandı. Çocuklara yönelik cinsel içerikli materyallerin bulunması ve el konulması ile büyük bir başarı sağlandı.
77 İlde Büyük Siber Operasyon
Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-37" operasyonu, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadelede önemli bir adım attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bilgilerine göre, 156 şüpheli bu operasyonlar kapsamında yakalandı. Operasyonun odak noktasında Bolu şehri de yer aldı, burada yapılan başarılı baskınlarla birçok dijital materyale el konuldu.
Bolu'da Etkin Mücadele ve Sonuçlar
Bolu, siber suçlarla mücadelede önemli bir merkez haline geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, çocuklara yönelik cinsel içerikli fotoğraf ve videoların indirilmesini tespit etti. Bu başarılı operasyonlarla çocukları koruma altına almayı amaçlayan kolluk kuvvetleri, toplumun huzuru için gece gündüz demeden çalışmaktadır.
Uluslararası İş Birlikleri ve Başarılar
Operasyon, CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) gibi uluslararası kuruluşlarla yapılan iş birlikleri sayesinde daha da güçlendi. Yerlikaya'nın ifadelerine göre, bu iş birlikleri operasyonun uluslararası düzeyde başarıya ulaşmasını sağladı.
Kahraman Polislerimiz ve Toplumun Desteği
İçişleri Bakanı, operasyonlarda görev alan polisleri 'kahraman' olarak nitelendirerek, onların fedakar çalışmalarını övdü. Toplumun desteğiyle birlikte, siber vatanımızı koruma altına alan güvenlik güçlerimiz, çocuklarımızın güvenli bir geleceğe sahip olmaları için önemli adımlar atmaktadır.
03 May 2024 - 09:18 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.